Fragoso Performing Arts Studio celebra con entusiasmo la selección de su cortometraje “Cómo Volar” en la sexta edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Vieques.

Este importante evento cultural se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo de 2026, bajo el tema Memorias del Agua.

El festival reunirá una cuidada selección de producciones audiovisuales que fomentan la reflexión sobre los derechos humanos, la memoria histórica y la justicia social.

La inclusión de “Cómo Volar” en este prestigioso festival marca un hito significativo para Fragoso Performing Arts Studio, al ser reconocida la calidad creativa y el compromiso social de su trabajo. La obra es un testimonio de la capacidad del estudio para generar propuestas artísticas que amplifican voces, emociones y realidades humanas a través de una mirada sensible y transformadora.

“Recibir esta selección oficial es profundamente significativo para nosotros. ‘Cómo Volar’ nace desde un espacio de verdad, vulnerabilidad y esperanza, y saber que formará parte de un festival dedicado a los derechos humanos reafirma el poder del arte como herramienta de conciencia, sanación y cambio social. Es un honor representar nuestro trabajo en Vieques y compartir esta historia con nuevas audiencias", afirmó Norwill Fragoso, directora, actriz y educadora, fundadora de Fragoso Performing Arts Studio.

Además de la excelente noticia sobre la selección del cortometraje, Fragoso Performing Arts Studio continúa su misión educativa y cultural con el anuncio de un nuevo taller. La reconocida dramaturga, actriz y directora puertorriqueña Alejandra Ramos Riera impartirá el taller intensivo Dramaturgia: Micro-teatro – El arte de escribir obras cortas. Ramos Riera, una figura destacada en el teatro contemporáneo latino y ganadora del The Miranda Family Voces Latinx National Playwriting Competition (2020) y el BORIMIX Award (2023), ofrecerá una experiencia formativa única para artistas emergentes.

El taller, que se llevará a cabo en dos sesiones de tres horas cada una, explorará el proceso creativo de escribir micro-obras para el teatro, haciendo énfasis en la creación de narrativas poderosas, el desarrollo de personajes y la capacidad de generar impacto emocional en formatos breves. Este espacio está dirigido a cualquier persona interesada en expandir su creatividad, sin necesidad de experiencia previa.

La selección de “Cómo Volar” y la realización del taller de dramaturgia refuerzan el compromiso de Fragoso Performing Arts Studio con el crecimiento artístico, la educación y el fortalecimiento de la comunidad creativa, en un entorno donde el arte se convierte en motor de transformación personal y colectiva.