El cortometraje puertorriqueño “Cómo Volar”, uno de los primeros proyectos cinematográficos desarrollados por Fragoso Performing Arts, formará parte de la nueva cartelera de CineMasCorto, plataforma que celebra cuatro años de trayectoria con una selección de 15 producciones de cine puertorriqueño.

Dirigido y desarrollado desde el espacio educativo y creativo de Fragoso Performing Arts, el cortometraje tendrá exhibiciones durante septiembre en Caguas, Mayagüez y San Juan, como parte del recorrido de la nueva edición de CineMasCorto.

“Cómo Volar” sigue a Nani, una niña de barrio que se enfrenta a uno de sus mayores miedos cuando escapa de un allanamiento ilegal de ICE. Desde su perspectiva, la historia explora temas como la vulnerabilidad, el miedo y la supervivencia, al tiempo que presenta una mirada infantil ante una situación marcada por la incertidumbre.

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El origen del proyecto se remonta a una clase de actuación impartida por el profesor Edgardo Rodríguez en Fragoso Performing Arts. Lo que comenzó como un ejercicio en el salón de clases evolucionó hasta convertirse en un cortometraje que ahora continúa su recorrido por diferentes espacios de exhibición.

“Para Fragoso Performing Arts es muy significativo ver cómo una idea que nació dentro de un salón de clases continúa creciendo y llegando a espacios de exhibición. Esto demuestra el valor de crear oportunidades reales para que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus talentos y convertir sus ideas en proyectos concretos”, expresó Norwill Fragoso, directora de la institución.

La primera oportunidad para ver el cortometraje será durante la inauguración de CineMasCorto en Caguas, el sábado 5 de septiembre, a las 5:00 p.m., en el Cine Teatro Fundación Ángel Ramos–C3Tec. En esta función única se presentarán los 15 proyectos seleccionados para esta edición.

La cartelera se trasladará posteriormente a Mayagüez, el sábado 12 de septiembre, en Caribbean Cinemas Western Plaza, con funciones a la 1:00 y 2:30 p.m. “Cómo Volar” formará parte de la segunda tanda.

El recorrido continuará en San Juan, el sábado 19 de septiembre, en Fine Arts Miramar, donde el cortometraje se presentará como parte de la segunda tanda en funciones a las 2:00 y 3:00 p.m.

La participación en CineMasCorto coincide con el inicio de un nuevo semestre para Fragoso Performing Arts, que continuará desarrollando proyectos y experiencias dirigidas a fortalecer las destrezas artísticas de sus estudiantes.

Para la institución, el proyecto representa también una muestra de su apuesta por una formación que vaya más allá del salón de clases y permita a los jóvenes acercarse a disciplinas, procesos creativos y escenarios vinculados con las artes escénicas y audiovisuales.

Con “Cómo Volar”, Fragoso Performing Arts suma una nueva experiencia a su trayectoria educativa y creativa, mientras el cortometraje encuentra nuevas audiencias dentro de una cartelera dedicada a celebrar el cine realizado en Puerto Rico.