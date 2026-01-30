A pocos días del Super Bowl 2026, Pepsi dio a conocer su anuncio para la final de la NFL.

El comercial retomó una de sus tradiciones publicitarias y sumó una referencia a un clásico personaje utilizado por Coca-Cola, su máximo competidor en el rubro. Las imágenes se suman a los adelantos de otras marcas que ya confirmaron su presencia en la emisión del evento.

El comercial se titula “The Choice”, lo cual se traduce al español como “la elección”. Desde el comienzo del video, se observa claramente el concepto del anuncio: una versión modificada del Pepsi Challenge.

Sin embargo, en esta ocasión se sumó un condimento especial. Quien prueba las bebidas no es una persona elegida al azar, sino un oso polar, con un diseño muy similar al que suele usar Coca-Cola para sus spots publicitarios navideños.

Con los ojos vendados, el mamífero animado comienza sentado frente a dos latas, que corresponden a las versiones sin azúcar de ambas marcas. Luego de probar la Pepsi, señala convencido la opción de su derecha.

Al quitarse la venda y darse cuenta de su elección, el personaje queda sorprendido. Luego, el comercial muestra las consecuencias que enfrenta el oso polar por no escoger la bebida con la que está asociado.

Con un tono humorístico, el personaje pasa por una sesión de terapia y luego queda detenido frente a una ventana de un restaurante en la que ve a cuatro personas con latas de Pepsi en la mesa.

Poco después, otro oso se acerca y le da una lata de la famosa bebida. El comercial de 45 segundos termina con ambos en un concierto (rememora el viral momento del concierto de Coldplay).

Fue la propia marca quien lo compartió a través de su canal oficial de YouTube y generó repercusión entre los usuarios.

Según recordó USA Today, el desafío nació en 1975 como una campaña de marketing en la que la marca tomaba personas al azar en Estados Unidos y les hacía probar vasos de Pepsi y Coca-Cola sin decir cuál era cada uno.

En sus anuncios, la empresa aseguraba que la mayoría de los estadounidenses prefería su bebida. La iniciativa continuó y tuvo distintas variantes y modificaciones a lo largo de los años.

Con su spot publicitario para el Super Bowl, la marca utilizó el tradicional Pepsi Challenge y también provocó a Coca-Cola al incluir un personaje identificado con el refresco de etiqueta roja.

Aunque no todos siguieron el camino de Pepsi de publicar el spot completo, muchas marcas sí revelaron adelantos y dejaron ver qué famosos participarán.

