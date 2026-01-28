Si el enfrentamiento del Super Bowl 60 entre los Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle le resulta familiar a alguien, es completamente comprensible.

Se trata de una revancha de uno de los Super Bowls más memorables de la historia reciente: en 2015, los Patriots aseguraron una victoria de 28-24 sobre los Seahawks después de que Malcolm Butler interceptó un pase de Russell Wilson en la yarda uno en el último minuto.

Muchos fanáticos de Seattle todavía no se resignan a que Marshawn Lynch no recibiera el balón para hacer un acarreo en esa jugada.

Bad Bunny for the Super Bowl. 🏈



"El 8 de febrero, el mundo bailará" pic.twitter.com/xuVwub0PEX — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) January 16, 2026

El enfrentamiento de este año entre los Patriots y los Seahawks presenta un nuevo elenco en ambos lados.

PUBLICIDAD

Nueva Inglaterra busca establecer un nuevo récord con su séptima victoria en el Super Bowl, liderado por el joven quarterback Drake Maye, el entrenador Mike Vrabel y una defensa sofocante.

El quarterback de los Seahawks de Seattle Sam Darnold levanta el trofeo de campeón de la NFC junto al comentarista y exjugador Michael Strahan tras vencer a los Rams de Los Ángeles el domingo 25 de enero del 2026. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) ( Godofredo A. Vásquez )

Los Seahawks tienen al veterano Sam Darnold como mariscal de campo, al entrenador Mike Macdonald en la línea lateral y cuentan con una de las mejores defensas de la liga. Seattle está tratando de ganar su segundo Trofeo Lombardi.

Aquí hay algo más que hay que saber sobre el Super Bowl:

¿Cómo se puede ver el Super Bowl?

El encuentro se transmitirá por NBC y Telemundo en los Estados Unidos y Puerto Rico. Mike Tirico será el narrador, con Cris Collinsworth como analista. Melissa Stark, Kaylee Hartung y el analista de reglas Terry McAulay también forman parte del equipo de transmisión.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye celebra con el trofeo de campeón de la AFC al vencer a los Broncos de Denver el domingo 25 de enero del 2026. (AP Foto/John Locher) ( John Locher )

¿A qué hora es el Super Bowl?

Comenzará aproximadamente a las 7:30 p.m. en Puerto Rico (6:30 p.m. hora del Este, 23:30 GMT) el domingo 8 de febrero.

¿Quién es el favorito?

Los Seahawks son favoritos por 4.5 puntos, según BetMGM Sportsbook.

¿Cuáles son las opciones de streaming?

Algunas de las opciones de streaming incluyen Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, NFL+ y DirecTV.

¿Qué se sabe del espectáculo de medio tiempo que Bad Bunny realizará en el mediotiempo del Super Bowl?

Bad Bunny llevará su estilo de reguetón al escenario más grande de la NFL: el ganador del Grammy encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music en el norte de California.

¿Quién cantará el himno nacional en el Super Bowl?

El espectáculo previo al Super Bowl comenzará con un trío de destacados intérpretes: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful” y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing.”