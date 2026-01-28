Los Navegantes del Magallanes y que es dirigida por el boricua Yadier Molina aplastaron 12-4 a los Caribes de Anzoátegui en el arranque de la serie final al mejor de siete encuentros, que define al campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Leandro Cedeño conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada para inaugurar la pizarra, mientras que Carlos Sepúlveda coronó un ataque de tres anotaciones en el segundo capítulo con un doble, para ampliar la ventaja de los Navegantes.

🗣️🎙️Palabras de nuestro manager Yadier Molina tras esta primera victoria en la Gran Final 🫡⚓️#Magallanes #Todosabordo pic.twitter.com/rqs6ImyRid — Magallanes BBC ⚓️⚾️ (@Magallanes_bbc) January 28, 2026

Sencillos remolcadores de Renato Núñez y José Gómez en el sexto episodio, además de un elevado de sacrificio de Rougner Odor, consolidaron una ventaja de siete carreras. En el noveno capítulo, Ángel Reyes sacudió un jonrón de dos anotaciones para sellar la pizarra final.

PUBLICIDAD

“Estamos bien concentrados, bien motivados, la mentalidad ha cambiado y salimos a guerrear hoy”, dijo el piloto de Magallanes, Yadier Molina, destacando lo difícil que es ganar en Anzoátegui.

La novena de Magallanes se hizo de un boleto en la final al jugar para 9-1 en los últimos 10 partidos del round robin que cumplió como fase semifinal del torneo. Antes de ese repunte jugaban para 3-6.

🗞️Nota | #Magallanes castigó a Caribes y picó adelante en la Gran Final



La Nave contó con un gran relevo de Suárez y bateo oportuno para llevarse el primer juego de la serie decisiva



Los detalles acá: https://t.co/h5xeD66dgN 🔗#TodosAbordo pic.twitter.com/fYYtUTi2XA — Magallanes BBC ⚓️⚾️ (@Magallanes_bbc) January 28, 2026

Venezuela, de hecho, juega por el campeonato sin pasaje a la Serie del Caribe. Ellos iban a ser sede de la serie que ahora se jugará en Jalisco, México, pero ante los disturbios políticos que se viven allí se eliminó como sede.

En su lugar, Venezuela ha optado por montar una serie alternativa que han bautizado como la Serie de las Américas y que contará con equipos de Panamá, Cuba, Nicaragua, Colombia, Argentina y Venezuela. La misma se jugara del 5 al 13 de febrero.