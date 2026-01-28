VRDG Entertainment ha anunciado hoy miércoles que la venta de boletos para el partido del Inter Miami, con Lionel Messi, en Puerto Rico comenzará el viernes 30 de enero a las 10:00 a.m. a través de ticketera.com.

Los precios arrancan en 35 dólares y se ofrecerán múltiples categorías, que incluyen gradas, preferencia, palcos y opciones VIP. También estará disponible la sección “The VIP Messi Front”, con asientos a pocos pasos del campo.

Como parte del evento, se celebrará un Fan Fest el viernes 13 de febrero desde las 3:00 p.m., con entretenimiento en vivo, activaciones de marcas y experiencias interactivas para toda la familia.

“Estamos trabajando día y noche para que más allá de un evento, sea una experiencia 360 para todos los ‘fans’, auspiciadores, y colaboradores desde que llega al Estadio hasta el último minuto. Que Puerto Rico brille ante el mundo, que nos estará viendo.”, expresó Julio Cabral organizador y principal ejecutivo de VRDG Entertainment.

El Inter Miami enfrentará al campeón ecuatoriano Independiente del Valle. El partido fue trasladado desde Corea del Sur y Japón y, según los organizadores, podría generar un impacto económico estimado en 15.29 millones de dólares, además de un valor mediático global de 29.3 millones y una ocupación aproximada de 4,031 habitaciones de hotel.

Los organizadores informaron que próximamente se anunciarán más detalles sobre horarios, la programación del Fan Fest y experiencias adicionales. Se exhortó al público a mantenerse atento a los canales oficiales del evento.