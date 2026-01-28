VRDG Entertainment ha anunciado hoy miércoles que la venta de boletos para el partido del Inter Miami, con Lionel Messi, en Puerto Rico comenzará el viernes 30 de enero a las 10:00 a.m. a través de ticketera.com.

Los precios arrancan en 35 dólares y se ofrecerán múltiples categorías, que incluyen gradas, preferencia, palcos y opciones VIP. También estará disponible la sección “The VIP Messi Front”, con asientos a pocos pasos del campo.

Como parte del evento, se celebrará un Fan Fest el viernes 13 de febrero desde las 3:00 p.m., con entretenimiento en vivo, activaciones de marcas y experiencias interactivas para toda la familia.

Relacionadas

  1. Jean Félix Ortega vuelve a la carga en la búsqueda de su triunfo número 90

  2. La ausencia de Correa en el Clásico Mundial de Béisbol afectará a Puerto Rico dentro y fuera del terreno

  3. Martín “Machete” Maldonado será el nuevo dirigente de los Indios de Mayagüez en la LBPRC

  4. Federación de Béisbol confirma la participación de Willi Castro en el Clásico Mundial

  5. Oficial: Carlos Correa no jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

“Estamos trabajando día y noche para que más allá de un evento, sea una experiencia 360 para todos los ‘fans’, auspiciadores, y colaboradores desde que llega al Estadio hasta el último minuto. Que Puerto Rico brille ante el mundo, que nos estará viendo.”, expresó Julio Cabral organizador y principal ejecutivo de VRDG Entertainment.

El Inter Miami enfrentará al campeón ecuatoriano Independiente del Valle. El partido fue trasladado desde Corea del Sur y Japón y, según los organizadores, podría generar un impacto económico estimado en 15.29 millones de dólares, además de un valor mediático global de 29.3 millones y una ocupación aproximada de 4,031 habitaciones de hotel.

Los organizadores informaron que próximamente se anunciarán más detalles sobre horarios, la programación del Fan Fest y experiencias adicionales. Se exhortó al público a mantenerse atento a los canales oficiales del evento.