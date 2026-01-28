El veterano dirigente Edwin Rodríguez conoce de primera mano el impacto de Carlos Correa dentro y fuera del terreno. Lo dirigió en el Clásico Mundial de Béisbol 2017, la última edición en la que el santaisabelino vistió el uniforme de Puerto Rico.

Con apenas 22 años, Correa no solo exhibió su poder con el madero y su defensa en la tercera base, sino que también demostró su liderazgo en un camerino lleno de estrellas establecidas en las Grandes Ligas, como Carlos Beltrán y Yadier Molina.

Rodríguez fue testigo de ello y considera que esa es la cualidad del antesalista que más echará de menos Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo.

“Lo que Carlos Correa proyecta ahora fue lo que trajo en 2017. Parecía un veterano de 10 años en Grandes Ligas. Fue el más vocal y el líder del equipo, aun cuando teníamos a Yadier y a Beltrán. No le tenía miedo a expresar lo que sentía”, recordó Rodríguez en una entrevista con Primera Hora .

Correa reveló ayer, martes, a The Athletic que no jugará con Puerto Rico en la próxima edición del Clásico tras no conseguir una póliza de seguro que sirviera como garantía para su contrato con los Astros de Houston. Según explicó el campocorto boricua, ninguna aseguradora estuvo dispuesta a cubrir los $21,500,000 de su acuerdo para la temporada 2026. La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) todavía no ha reaccionado a sus expresiones.

“Carlos Correa iba a estar en el medio de la alineación ya fuera como tercer, cuarto o quinto bate. Su baja afectará al equipo tanto por su poder como por su habilidad para empujar carreras, ya que su presencia iba a balancear muy bien la alineación. Ofensivamente, su baja impactará de forma negativa a Puerto Rico y, defensivamente, también, porque está probado que es uno de los mejores guantes de las Grandes Ligas”, opinó el experimentado piloto sobre el puertorriqueño que bateó para .273 en la campaña anterior de las Mayores.

Rodríguez, de 65 años, señaló que, aún con la ausencia de Correa, el Team Rubio contará con un excelente capitán en la figura de Francisco Lindor. El también gerente general de los Leones de Ponce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) añadió que un pelotero como Correa siempre es necesario en un dugout, ya que suele dar la cara por la novena en los momentos difíciles. Después de todo, ese fue el rol que asumió durante el escándalo de robo de señales de los Astros en 2017.

“Cuando se gana, todo el mundo quiere expresarse. Es cuando se pierde y, en esos momentos negativos, es cuando ese carácter y personalidad de Correa se vuelven bien importante”, manifestó el mánager.

Nolan Arenado para la tercera base

Correa no participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 debido a que decidió permanecer junto a su esposa, Daniella Rodríguez, quien estaba próxima a dar a luz a su segundo hijo, Kylo. Para esta edición, se esperaba que volviera a cubrir la tercera base, como lo hizo en 2017. Lindor se encargaría del campocorto, mientras que Javier Báez defendería la segunda almohadilla y Nolan Arenado, la primera.

Sin embargo, la baja del santaisabelino ha dejado una incertidumbre en el cuadro interior de Puerto Rico. Rodríguez piensa que Arenado, 10 veces ganador del Guante de Oro, debería ser la primera opción para sustituir a Correa en la antesala, una labor que le correspondió a Emmanuel “Pulpo” Rodríguez en el Clásico anterior.

“Entiendo yo que Nolan Arenado debería ser quien vaya para la tercera base. Tenemos al Pulpo ahí, pero el Pulpo también juega primera. Cuando tú tienes a una superestrella como Nolan Arenado yo creo que debería ir en su posición”, afirmó el estratega.

Rodríguez entiende que Willi Castro, quien fue confirmado el martes por la FBPR, podría defender la segunda base con Báez en los jardines. La primera, en cambio, opina que podría recaer en varias figuras, como Rivera y Christian Vázquez. Otro pelotero que el veterano dirigente no mencionó, pero que también puede desempeñarse como inicialista es Víctor Caratini, quien hará el corte final para el torneo, según fuentes de este medio.

“Todavía hay muy buenas oportunidades de, por lo menos, llegar a la final. Tenemos muy buen talento y es cuestión de qué tan preparados vienen los muchachos para ese Clásico. No van a estar en una forma óptima porque están en plenos campos de entrenamiento, pero que estén lo suficientemente en condición de juego para que puedan aportar cerca de lo que podrían aportar por lo general”, aseguró Rodríguez.

La FBPR deberá someter a las Grandes Ligas el roster final de 30 jugadores en o antes del 3 de febrero. Puerto Rico será el anfitrión del Grupo A del Clásico Mundial, que se disputará del 6 al 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, junto a Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.