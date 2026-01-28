El lanzador de los Cariduros de Fajardo, Jean Félix Ortega, iniciará la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A con la mirada puesta en alcanzar la victoria número 90 de su carrera.

Ortega, quien disputará su temporada número 24, es el lanzador activo con más triunfos en el torneo federativo.

“Realmente este año me siento bien positivo para llegar a la victoria 90. Tenemos una buena plantilla. La gerencia ha hecho muy buenos cambios. Ha traído unos peloteros que realmente entiendo que pueden ayudar al equipo”, dijo el veterano lanzador, natural de Trujillo Alto.

El lanzador se encuentra además a 11 victorias de entrar al exclusivo grupo de serpentineros con 100 triunfos o más, integrado por apenas siete lanzadores en la historia de la Doble A. El más reciente en lograrlo fue Víctor Aponte en 2005.

De lograr su triunfo 90, Ortega se convertiría en el primero en alcanzarlo en la era de temporadas de 20 juegos. En la pasada campaña 2025, registró marca de 4-1, con un salvamento y efectividad de 3.35 en 37.2 entradas, temporada en la que reconoció haber enfrentado molestias físicas.

“El año pasado pasé por unas cositas. Tuve todo el año tendinitis. Estuve tirando todo el año con molestia. Este año pues me siento mucho mejor. Yo te diría que un 100%”, indicó.

El estelar brazo de los Cariduros presenta números extraordinarios en su trayectoria con una impresionante marca de 89-16, con 26 salvamentos, 1.88 de efectividad, en 923.2 entradas lanzadas y 929 ponches.

Más allá del logro personal, Ortega dejó claro que su enfoque principal sigue siendo colectivo, con la meta de llevar a Fajardo al campeonato.

“Realmente espero tener este año un buen desempeño para así obtener más triunfos para mí. Y ayudar al equipo a la clasificación y tratar de ganar la sección, para después pensar en el Carnaval de Campeones”, sentenció.