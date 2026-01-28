Los Leones del Escogido se coronaron bicampeones de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) al superar el martes 1-0 a los Toros del Este en el quinto juego de la serie final disputado en Santo Domingo.

La única carrera del encuentro se anotó en la primera entrada, cuando Junior Lake impulsó a Héctor Rodríguez con un rodado que rompió el empate en un duelo dominado por el pitcheo de ambos equipos.

El abridor de los Leones, Grant Gavin, lanzó tres innings y dos tercios sin permitir carrera y encabezó un comité de ocho lanzadores que limitó a los Toros a cinco imparables.

Con el triunfo, el Escogido aseguró su 18vo campeonato en la historia de la franquicia, tercero en la lista histórica detrás de las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey.

El resultado también les otorgó a los Leones el boleto para representar a la República Dominicana en la próxima Serie del Caribe, que se disputará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara, México.



