Puerto de nombre y Rico de apellido.

Puerto Rico, así se llama una participante del programa de trivias “El Cazador”, que transmitió hoy el canal español TVE y que dejó a muchos asombrados, entre ellos a su presentador, Rodrigo Vázquez.

“Encantado de conocerte. Yo nunca había estado en Puerto Rico y Puerto Rico ha venido a mí, fantástico”, le comentó el animador a la simpática concursante, cuyo objetivo, dijo, es viajar a Puerto Rico.

“Cuando gane el dinero me tengo que llevar a mi familia y a mi amiga que es la que, por la que estoy aquí, a mi amiga Nini”, manifestó la mujer.

“Lo que me encantaría es ver la cara cuando llegue al aeropuerto; o me echan del país porque piensan que estoy de coña o me reciben con todos los honores, vamos”, contó entre risas la concursante.

“Me parecería una fantasía: Puerto Rico en Puerto Rico. Pura poesía”. - Rodrigo Vázquez, animador de "El Cazador"

El Cazador, un formato en el que cuatro concursantes anónimos unen sus conocimientos en temas generales para ganar al cazador, un auténtico profesional de los concursos televisivos. Se trata de un concurso que se ha adaptado en más de 8 países, lee la sinopsis del programa.

Se llama Puerto, se apellida Rico y su objetivo es viajar a Puerto Rico 🤣



¿Os imagináis a Puerto Rico en Puerto Rico? FANTASÍA 🤩#ElCazador584https://t.co/LwtmapzZZA pic.twitter.com/JePoX66s52 — El Cazador (@ElCazadorTVE) October 27, 2022