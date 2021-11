Los fanáticos de Star Wars volverán a presenciar un duelo entre Obi-Wan y Darth Vader en la serie Kenobi, que estará disponible en la plataforma Disney Plus a partir del 2022.

La empresa productora Lucasfilm confirmó el reencuentro a través de arte conceptual en un adelanto en Disney Plus.

“Hay un deseo de que este personaje regrese. Los fanáticos han estado esperando lo suficiente, ¿no?”, comentó el actor Ewan McGregor, que protagonizará al preciado Jedi.

Según Lucasfilm, la serie se basará 10 años después de los sucesos que ocurrieron en “Revenge of the Sith”, donde Obi-Wan venció a Anakin Skywalker en su primer duelo y nació el infame Darth Vader. La segunda batalla que se pudo apreciar en pantalla fue en la primera película de la saga “A New Hope”, la cual cobró la vida de Obi-Wan.

“No podemos contar la historia de Kenobi sin dirigirnos a Anakin, o Vader”, afirmó la directora Deborah Chow.

La serie Kenobi mostrará las desafíos que vivió Obi-Wan para proteger la vida de Luke Skywalker, mientras navegaba en una galaxia donde los Inquisidores buscaban aniquilar a los Jedi que sobrevivieron el Orden 66.

La serie fue confirmada por la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en agosto de 2019 en la convención de fans de Disney D23 con McGregor. La producción se retrasó por el reemplazo del escritor Joby Harold al escritor principal original, Hossein Amini, y el cese obligatorio por la pandemia del COVID-19.

Joel Edgerton repetirá su rol como el tío Lars, mientras que también actuarán Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie y Maya Erskine.