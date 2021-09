Ayer fue el estreno de la nueva temporada del reality show Nuestra Belleza Latina.

Después de casi tres años y tras meses de casting virtuales, el jurado seleccionó a 18 candidatas que pasarán al segundo programa, en ruta a elegir a la mujer que será el nuevo talento de Univision.

En esta edición, el panel de jueces está compuesto por Giselle Blondet, Jomari Goyso, Adal Ramones y la exreina de belleza y modelo colombiana Daniella Álvarez, quien el año pasado sufrió la amputación de su pie izquierdo y parte de su pierna a raíz de una isquemia.

Anoche, la emoción y el llanto no faltaron, sobre todo durante la presentación de la concursante puertorriqueña Raishmar Carrillo, de 25 años, quien con su difícil historia de vida conmovió a todos, ya que creció sin una familia, yendo de un hogar temporal a otro y sufriendo de abuso sexual.

PUBLICIDAD

Raishamar Carrillo

Los jueces no pudieron evitar emocionarse con su dura historia, sobre todo Daniella Álvarez, quien dijo conectar con Raishmar Carrillo a partir del dolor y, con mucho orgullo, le mostró la prótesis de su pierna izquierda, demostrándole que ella también ha sobrevivido a pruebas difíciles.

“De niña, mi mamá y mi papá no estuvieron ahí para poder cuidarme. Ellos fueron usuarios de drogas y deambulantes, y eso hace que yo caiga bajo el Departamento de la Familia”, contó Carrillo, quien recientemente llegó tercera finalista en el certamen Miss Mundo Puerto Rico 2021.

“La pareja de mi mamá sustituta me había enseñado que el abuso sexual era juego y era normal y yo crecí haciendo cosas que un niño no debe hacer. Ya ella sabía que si decía lo que estaba pasando, me iban a remover. Crecí durante toda mi infancia pensando que yo era una mala persona, pero ahora de adulta es que sé que eso era maltrato y que no era mi culpa. Decir que mi historia no me define, sería huirle a la realidad. Pero no me va a limitar. Mi historia es mi principio, pero no mi final”, manifestó la joven.

Entre lágrimas, Daniella Álvarez conectó con la historia de abandono y abuso de Raishmar Carrillo.

Carrillo recibió un rotundo sí de parte de los jueces para continuar en reality.

Nuestras Belleza Latina se transmite todos los domingos a las 8:00 p.m. por Teleonce.