Los boricuas plantamos bandera donde quiera que nos paramos.

La comediante de ascendencia puertorriqueña, Gina Brillon, se encuentra entre los finalistas de la competencia America’s Got Talent, cuyo ganador se sabrá esta noche durante la emisión por NBC.

Se trata de la primera comediante latina que llega a la final de este espacio que ya va por la temporada 16.

“Se siente increíble, porque siento que puedo ser un ejemplo para muchas latinas más jóvenes en términos de lo que podemos obtener y lo que podemos lograr. Siento que como cultura, especialmente con las mujeres y todo el machismo con el que nos enfrentamos en nuestra cultura, tenemos una tendencia a silenciar nuestras voces, silenciar nuestros sueños y hacernos más pequeñas porque nos enseñan a una edad temprana que eso es lo que hace una mujer”, dijo Brillo en una entrevista a Popsugar. “Se nos enseña a temer a la autoridad, a no hacer preguntas y a no correr riesgos, y creo que, por mucho que aprecio la manera de ver la vieja escuela con la que crecí, me gusta ser un ejemplo de un nuevo tipo de camino y lo que es posible para nosotras. Puedes ser respetuosa y aún cuestionar la autoridad. Puedes ser valiente y seguir siendo un ser humano hermoso, maravilloso y vulnerable. Puedes intentarlo, y no es ser engreída”.

Llevar su cultura, lo que es, ha sido precisamente la línea de sus rutinas de comedia que han capturado a los jueces del reality, Howie Mandel, Simon Cowell, Heidi Klum y Sofia Vergara.

“No estoy haciendo esto solo por la cultura, sino también por las mujeres. Sería una victoria para las artistas femeninas y una victoria para mi primer amor: la comedia. Por el Bronx. Para los puertorriqueños, pero también para los artistas latinos, porque a menudo nos quedamos con el extremo más corto del palo y no nos vemos representados en la televisión. Entonces, no solo ser eso en el programa, sino llevarlo a casa y ganarlo es solo una prueba de qué se puede lograr cuando realmente tenemos fe”, añadió en la entrevista.

Anoche Gina, nacida y criada en el Bronx, basó su stand up en su matrimonio, y la relación que ha tenido con su esposo durante los cuatro años que celebran este mes.

En la solapa de su vestuario, llevada un pin con la bandera de Puerto Rico.