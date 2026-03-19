Fabio, Julia, Caeli, Curvy, Horacio y Kunno fueron seleccionados esta noche por sus compañeros para quedar nominados a abandonar la sexta edición del reality show La casa de los famosos.

Además de ellos, también está en riesgo Oriana, quien fue nominada el martes por el líder de la semana, Kenzo.

Durante la quinta gala de nominación, “La Jefa” volvió a tomar medidas disciplinarias contra varios de los habitantes. En esta ocasión, por incumplir una de las reglas básicas de convivencia, les restó un punto en la nominación a quienes la infringieron: Laura Zapata, Josh, Celinee, Curvy, Julia, Oriana, Fabio, Caeli, Laura G, Stefano, Kunno y Jailyne.

Los arriba mencionados, solo pudieron dar tres puntos al primer habitante y dos puntos al segundo.

Así votó cada participante:

Curvy: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Julia y 1 punto a (X/Sancionada)

Jailyne: 3 puntos a Curvy, 2 puntos a Caeli y 1 punto a (X/Sancionada)

Kenzo: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Julia y 1 punto a Kunno

Yoridán: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Josh y 1 punto a Jailyne

Kenny: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Julia y 1 punto a Jailyne

Kunno: 3 puntos a Horacio, 2 puntos a Caeli y 1 punto a (X/Sancionado)

Josh: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Kunno y 1 punto a (X/Sancionado)

Fabio: 3 puntos a Caeli, 2 puntos a Curvy y 1 punto a (X/Sancionado)

Julia: 3 puntos a Caeli, 2 puntos a Curvy y 1 punto a (X/Sancionada)

Caeli: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Kunno y 1 punto a (X/Sancionada)

Luis: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Stefano

El Divo: 3 puntos a Laura Zapata, 2 puntos a Curvy y 1 punto a Horacio

Laura G: 3 puntos a Caeli, 2 puntos a Horacio y 1 punto a (X/Sancionada)

Horacio: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Julia y 1 punto a Stefano

Celinee: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Kunno y 1 punto a (X/Sancionada)

Oriana: 3 puntos a Caeli, 2 puntos a Curvy y 1 punto a (X/Sancionada)

Stefano: 3 puntos a Horacio, 2 puntos a Curvy y 1 punto a (X/Sancionado)

Laura Zapata: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Kunno y 1 punto a (X/Sancionada)

Para salvar a alguno de los nominados, los televidentes deberán votar -por quien quiere que se quede en el reality- visitando lacasadelosfamosos.com.

El ganador o ganadora de La casa de los famosos recibirá un premio de 200,000 dólares.