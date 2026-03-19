Conoce los nominados de esta semana en “La casa de los famosos 6″
“La Jefa” volvió a tomar medidas disciplinarias contra varios de los habitantes.
PUBLICIDAD
Fabio, Julia, Caeli, Curvy, Horacio y Kunno fueron seleccionados esta noche por sus compañeros para quedar nominados a abandonar la sexta edición del reality show La casa de los famosos.
Además de ellos, también está en riesgo Oriana, quien fue nominada el martes por el líder de la semana, Kenzo.
— La Casa De Los Famosos (@LCDLFTLMD) March 19, 2026
Durante la quinta gala de nominación, “La Jefa” volvió a tomar medidas disciplinarias contra varios de los habitantes. En esta ocasión, por incumplir una de las reglas básicas de convivencia, les restó un punto en la nominación a quienes la infringieron: Laura Zapata, Josh, Celinee, Curvy, Julia, Oriana, Fabio, Caeli, Laura G, Stefano, Kunno y Jailyne.
Los arriba mencionados, solo pudieron dar tres puntos al primer habitante y dos puntos al segundo.
Así votó cada participante:
Curvy: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Julia y 1 punto a (X/Sancionada)
Jailyne: 3 puntos a Curvy, 2 puntos a Caeli y 1 punto a (X/Sancionada)
Kenzo: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Julia y 1 punto a Kunno
Yoridán: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Josh y 1 punto a Jailyne
Kenny: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Julia y 1 punto a Jailyne
Kunno: 3 puntos a Horacio, 2 puntos a Caeli y 1 punto a (X/Sancionado)
Josh: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Kunno y 1 punto a (X/Sancionado)
Fabio: 3 puntos a Caeli, 2 puntos a Curvy y 1 punto a (X/Sancionado)
Julia: 3 puntos a Caeli, 2 puntos a Curvy y 1 punto a (X/Sancionada)
Caeli: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Kunno y 1 punto a (X/Sancionada)
Luis: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Stefano
El Divo: 3 puntos a Laura Zapata, 2 puntos a Curvy y 1 punto a Horacio
Laura G: 3 puntos a Caeli, 2 puntos a Horacio y 1 punto a (X/Sancionada)
Horacio: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Julia y 1 punto a Stefano
Celinee: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Kunno y 1 punto a (X/Sancionada)
Oriana: 3 puntos a Caeli, 2 puntos a Curvy y 1 punto a (X/Sancionada)
Stefano: 3 puntos a Horacio, 2 puntos a Curvy y 1 punto a (X/Sancionado)
Laura Zapata: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Kunno y 1 punto a (X/Sancionada)
Para salvar a alguno de los nominados, los televidentes deberán votar -por quien quiere que se quede en el reality- visitando lacasadelosfamosos.com.
El ganador o ganadora de La casa de los famosos recibirá un premio de 200,000 dólares.