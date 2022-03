Un día antes del anuncio de los ganadores de los premios Oscar 2022, los Razzie, como ocurre todos los años, anunció lo peor del cine. La gran “triunfadora” fue “Lady Di: El musical” con cinco estatuillas, mientras que “Space Jam: Nuevas Leyendas” quedó en tercera posición al obtener tres, incluyendo dos para LeBron James.

LeBron James, quien se metió en los grandes zapatos de Michael Jordan, para protagonizar la secuela de Warner Bros, se llevó un galardón que ningún intérprete quiere. James y la película, calificada por los organizadores de los Razzies como “un comercial de 115 minutos de los productos de WarnerMedia”, se llevó tres pemios Razzie.

La película que arrasó en estos premios fue la versión de la pieza de teatro “Diana: El musical”, difundida por Netflix, que se llevó cinco Razzies, incluyendo peor película y peor actriz para Jeanna de Waal.

El premio al peor actor de reparto fue para Jared Leto, que interpretó a un heredero de “La casa Gucci” apoyado en un singular acento italiano y una buena cantidad de prótesis. Sin embargo, su actuación dividió opiniones, al haber sido nominado a premios reales de la temporada de Hollywood.

Una novedad de los Razzie para esta edición fue la creación de una nueva categoría “Peor interpretación de Bruce Willis en una película de 2021″, que incluye las actuaciones de la estrella de “Duro de Matar” del año pasado.

Los organizadores eligieron entre la vasta participación de Willis, que el año pasado encarnó a un expolicía, un sheriff, un militar retirado y un exespía estadounidense en varias películas de acción de bajo presupuesto estrenadas en las plataformas de streaming. Willis, para sorpresa de nadie, se impuso en la categoría con su papel en la película de ciencia ficción “Invasión Cósmica”.

A continuación la lista completa de ganadores:

Peor Película

‘Lady Di: El musical’ (GANADORA)

‘Infinite’

‘Space Jam: Nuevas leyendas’

‘La mujer en la ventana’

Peor director

Christopher Ashley por ‘Lady Di: El musical’ (GANADOR)

Stephen Chbosky por ‘Querido Evan Hansen’

‘Coke’ Daniels por ‘Karen’

Renny Harlin por ‘Ladrones de élite’

Joe Wright por ‘La mujer en la ventana’

Peor actor

Scott Eastwood por ‘Instinto peligroso’

Roe Hartrampf por ‘Lady Di: El musical’

LeBron James por ‘Space Jam: Nuevas leyendas’ (GANADOR)

Ben Platt por ‘Querido Evan Hansen’

Mark Wahlberg por ‘Infinite’

Peor actriz

Amy Adams por ‘La mujer en la ventana’

Jeanna de Waal por ‘Lady Di: El musical’ (GANADORA)

Megan Fox por ‘Midnight in the Switchgrass’

Taryn Manning por ‘Karen’

Ruby Rose por ‘Una noche de venganza’

Peor actriz de reparto

Amy Adams por ‘Querido Evan Hansen’

Sophie Cookson por ‘Infinite’

Erin Davie por ‘Lady Di: El musical’

Judy Kaye por ‘Lady Di: El musical’ (GANADORA)

Taryn Manning por ‘Every Last One of Them’

Peor actor de reparto

Ben Affleck por ‘El último duelo’

Nick Cannon por ‘Ladrones de élite’

Mel Gibson por ‘Instinto peligroso’

Gareth Keegan por ‘Lady Di: El musical’

Jared Leto por ‘La casa Gucci’ (GANADOR)

Peor guión

‘Lady Di: El musical’ (GANADORA)

‘Karen’

‘Ladrones de élite’

‘Twist’

‘La mujer en la ventana’

Peor interpretación de Bruce Willis en 2021

Bruce Willis por ‘American Siege’

Bruce Willis por ‘Apex’

Bruce Willis por ‘Cosmic Sin’ (GANADOR)

Bruce Willis por ‘Deadlock’

Bruce Willis por ‘Fortress’

Bruce Willis por ‘Midnight in the Switchgrass’

Bruce Willis por ‘Sin escapatoria’

Bruce Willis por ‘En tierras peligrosas’

Peor pareja

Cualquier miembro del estúpido reparto y cualquier lamentablemente escrito (o coreografiado) número musical en ‘Lady Di: El musical’

LeBron James y cualquier personaje animado de Warner (o producto de Time-Warner) que drible en ‘Space Jam: Nuevas leyendas’ (GANADORES)

Jared Leto y su cara de látex de 5 kilos, su ropa friki o su acento ridículo en ‘La casa Gucci’

Ben Platt y cualquier otro personaje que actúe como si fuese normal que Platt cante 24 horas al día en ‘Querido Evan Hansen’

Tom y Jerry en ‘Tom y Jerry’

Peor remake, rip-off o secuela

‘Karen’

‘Space Jam: Nuevas leyendas’ (GANADORA)

‘Tom y Jerry’

‘Twist’

‘La mujer en la ventana’