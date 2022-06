En medio del creciente interés por biografías de músicos, la historia de Menudo, la más famosa boy band latinoamericana , adquirió protagonismo en 2020, con el estreno de “Súbete a mi moto”, una serie de ficción que relataba los inicios y evolución del grupo en los años 70 y 80.

Pero ahora, una nueva serie documental corre todavía más el telón y muestra los secretos más oscuros de esa trayectoria.

En cuatro episodios, “Menudo: Forever Young”, que tiene fecha de estreno para hoy jueves en la plataforma HBO Max, busca destapar los supuestos abusos que los miembros del grupo soportaron de parte del mánager y creador de la banda, Edgardo Díaz.

Los directores de la producción, Ángel Manuel Soto y Kristofer Ríos, lograron entrevistar a varios de los 30 integrantes que pasaron por la banda en sus primeros 17 años (el grupo funcionó entre 1977 y 1996, y luego surgió una nueva versión en 2007).

“Sabemos la historia de Menudo, las canciones, la pasión de sus fanáticas, pero ¿por qué existen documentales, libros y series dramáticas donde la historia de Menudo es contada por otros y no por quienes le dieron vida a este fenómeno escenario tras escenario, recorriendo el mundo con su talento y llevando felicidad con sus actuaciones”, planteó Soto a El Nuevo Día. “Si existen documentales de artistas con menos trayectoria y proyección mundial por qué no hacerlo sobre la agrupación que provocó el ‘crossover’ que le abrió las puertas del mundo a la música en español”.

El documental muestra, por un lado, la exitosa fórmula ideada por Díaz, que consistía en cambiar a los integrantes de la banda cuando cumplían 16 años, y cómo lograron hacerse un espacio en la industria musical en un tiempo en que los latinos y las canciones en español no tenían gran representación en Estados Unidos.

Asimismo, a cambio de su éxito, los niños que pasaron por Menudo eran explotados y algunos incluso abusados sexualmente, según los testimonios que incluye esta serie, entre los que no está el de su exintegrante más conocido, Ricky Martin.

“Uno respeta las decisiones y motivos de quienes no quieren hablar” -añadió Soto en la entrevista- “pero hay otros a los que no se les dio la oportunidad de hacerlo, de verse como los héroes de su historia y de, a la vez, sanar heridas y traumas al abrirse en una conversación que es un viaje en el tiempo. La oportunidad de mostrar esa vulnerabilidad que hace 30 años no se vio con buenos ojos”. En el documental se establece que Edgardo Díaz no respondió a la invitación de los cineastas a compartir su versión de la historia.

“Forever Young” tuvo un preestreno en el Festival de Tribeca, en Nueva York, hace un par de semanas, y a este asistieron algunos de sus exmiembros, entre ellos Ángelo García.

“Fue difícil para mí hablar del abuso que sufrí en el grupo porque sentí que lo estaba reviviendo”, contó a la audiencia. “Pero es importante hablarlo, para que la gente se dé cuenta de que era verdad”.

Otro de los antiguos integrantes, Johnny Lozada, criticó que nadie les hubiera pedido perdón. “La gente que trabajó con Menudo no ha tenido el coraje de hacerlo”, acusó el cantante.