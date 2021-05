La actriz que interpretó a “Mónica Geller” en la sitcom Friends confesó en una entrevista con Ellen DeGeneres que ella y sus compañeros de elenco pasaron horas bailando en la fuente hasta que la toma quedó bien. Una experiencia que, según la intérprete, no fue agradable

Friends es una de las series más populares de los últimos tiempos. La sitcom tiene un sinfín de escenas emblemáticas; sin embargo, una de las más recordadas es aquella en la que todos los amigos salen bailando en una fuente. Al parecer una secuencia divertida, pero no para todos fue así.

Para Courteney Cox filmar esta escena no fue nada agradable. La actriz reveló en una entrevista con Ellen DeGeneres que rodar la secuencia fue totalmente lo contrario a lo que se muestra en pantalla.

“Bueno, definitivamente no fue mi idea. Estuvimos en esa fuente durante mucho tiempo. Alguien pensó que sería divertido y déjame decirte lo que pasó: no es divertido estar bailando en una fuente durante horas y horas”, recordó la actriz que interpretó a “Mónica Geller” en el programa.

Sin embargo, Cox no era la única que se sentía cansada, sino que incluso Matthew Perry, quien interpretó a “Chandler”, se quejó en su momento del tiempo que pasaron en la estructura.

“Recuerdo que Matthew Perry dijo, y no nos conocíamos tan bien para ese entonces, pero recuerdo, y es tan de Matthew decirlo: ‘¡No puedo recordar un momento en el que no estuviera en esta fuente!’ Y literalmente dijimos: ‘¿Cuánto tiempo más vamos a fingir que nos encanta bailar en esta agua?’. Fue divertido, pero no realmente”, narró.

Pese a ese momento en particular, el resto del trabajo con el elenco del show estuvo lleno de buenas experiencias y por ende de buenos recuerdos. Cuando fue cuestionada por DeGeneres acerca de la reunión con el resto de los protagonistas, la actriz lo describió como algo realmente emocionante.

«Fue increíble, tan emocionante. Fue una reunión sin guión, pero todos nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Stage 24 (set de grabación) por primera vez en, se me olvida cuántos años han pasado. En ¿15 años, 17 años? Fue genial y muy divertido. Tuvimos varias sorpresas especiales y fue verdaderamente fantástico», dijo Cox.