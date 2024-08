Después de la polémica generada por la selección de la actriz colombo-estadounidense Rachel Zegler como la nueva Blancanieves, Disney reveló las primeras imágenes del “live action” que estará en los cines del mundo en marzo del 2025. La nueva versión cuenta además con Gal Gadot como la Reina Malvada.

La adaptación del cuento clásico de los hermanos Grimm y de la primera película animada en la historia del estudio fue bien recibida durante las funciones de prueba que se hicieron a finales del 2023.

Según un informe publicado por The Disinsider, portal que informa sobre los avances de los diferentes remakes de “live actions” de Disney, se augura el éxito para la nueva versión de Blancanieves, de acuerdo con los resultados de esas primeras exhibiciones con público.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando se anunció la producción fue duramente criticada: muchas voces decían que Zegler no encajaba en la descripción del relato original: “Una princesa de piel tan blanca como la nieve”.

Otros se han fijado en el casting hecho en torno a los siete enanitos: entre los actores que los interpretan, solo uno es realmente una persona con enanismo. Y, por otro lado, el hijo de uno de los directores de la cinta original -basada en el cuento clásico de Los Hermanos Grimm- dijo que los cambios hechos en pos de actualizarla a estos tiempos eran un insulto a su legado.

Zegler también ha sido criticada por sus afirmaciones de que su Blancanieves es más líder y no necesita ser salvada por un príncipe. Y ha pedido no ser etiquetada en discusiones acerca de si el casting que le dio el papel fue o no acertado.

¿Quién es Rachel Zegler?

La actriz es hija de un polaco y una colombiana. Nació el 3 de mayo del 2001 en Hackensack, New Jersey. Con 22 años ganó un Golden Globe en 2022 a la mejor actriz en una película musical o de comedia.

Zegler interpretó a María Vásquez, el personaje principal de “West Side Story”, que se estrenó a finales de 2021 y contó con la dirección de Steven Spielberg. La película tuvo un estreno menos taquillero de lo esperado en Estados Unidos y Canadá.

En la versión original, la de 1961, su personaje fue interpretado por Natalie Wood. Richard Beymer y Rita Moreno también formaron parte del elenco del filme inspirado en el musical de Broadway.

La actriz también tuvo un personaje destacado en la última película de la saga de “The Hunger Games”, titulada “The Ballad of Songbirds and Snakes”. Zegler asumió el papel de Lucy Gray Baird.