Anoche la Critics Choice Association (CCA) anunció los ganadores de la primera edición de los Critics Choice Super Awards durante una ceremonia especial transmitida por la cadena The CW.

El crítico de cine de Movie Network, Orlando Maldonado, participó en el proceso de votación al ser miembro de este gremio de críticos desde el 2017.

La presentación, producida de manera remota, fue conducida por el escritor y director Kevin Smith junto a la actriz y escritora Dani Fernández. Durante la noche se premiaron algunos de los géneros de cine y televisión más queridos por fans alrededor del mundo, como los superhéroes, la ciencia ficción, la fantasía, el terror y la animación, entre otros.

“Palm Springs” de HULU y “Soul” de Disney+ encabezaron la lista de películas ganadoras con tres premios cada una. La primera fue reconocida como la Mejor Película de Ciencia Ficción/Fantasía, Mejor Actor en Ciencia Ficción/Fantasía (Andy Samberg) y Mejor Actriz en Ciencia Ficción/Fantasía para Cristin Milioti. Por su parte, la cinta animada de Pixar se llevó los trofeos de Mejor Película Animada, Mejor Actor (Voz) en Película Animada (Jamie Foxx) y Mejor Actriz (Voz) en Película Animada (Tina Fey).

En las categorías de series, “The Boys” de Amazon Prime Video se llevó la mayor cantidad de premios con cuatro, incluyendo “Mejor Serie de Superhéroes” y dos trofeos para uno de sus actores principales, Antony Starr.

Con victorias en categorías de cine y televisión, Netflix fue el estudio más galardonado de la noche con un total de cinco.

La Critics Choice Association también presentó el Legacy Award a la franquicia de “Star Trek”, reconociendo el impacto cultural que ha tenido a través de múltiples décadas mientras continúa complaciendo a su leal fanaticada con nuevas historias y personajes. Patrick Stewart, ícono de “Star Trek” y la pionera Sonequa Martin-Green de “Star Trek: Discovery” aceptaron el honor especial, el cual llega en el momento en que la franquicia celebra sus 55 años de historia.

Quienes no hayan tenido la oportunidad de ver la ceremonia en vivo, pueden hacerlo de manera gratuita desde hoy lunes, 11 de enero en la aplicación de The CW.

Mira la lista completa de ganadores:

BEST ACTION MOVIE

Da 5 Bloods (Netflix)

BEST ACTOR IN AN ACTION MOVIE

Delroy Lindo – Da 5 Bloods (Netflix)

BEST ACTRESS IN AN ACTION MOVIE

Betty Gilpin – The Hunt (Universal)

BEST ANIMATED MOVIE

Soul (Disney+)

BEST VOICE ACTOR IN AN ANIMATED MOVIE

Jamie Foxx – Soul (Disney+)

BEST VOICE ACTRESS IN AN ANIMATED MOVIE

Tina Fey – Soul (Disney+)

BEST SUPERHERO MOVIE*

The Old Guard (Netflix)

BEST ACTOR IN A SUPERHERO MOVIE*

Ewan McGregor – Birds of Prey (Warner Bros.)

BEST ACTRESS IN A SUPERHERO MOVIE*

Margot Robbie – Birds of Prey (Warner Bros.)

BEST HORROR MOVIE

The Invisible Man (Universal)

BEST ACTOR IN A HORROR MOVIE

Vince Vaughn – Freaky (Universal)

BEST ACTRESS IN A HORROR MOVIE

Elisabeth Moss – The Invisible Man (Universal)

BEST SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE

Palm Springs (Hulu and NEON)

BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE

Andy Samberg – Palm Springs (Hulu and NEON)

BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE

Cristin Milioti – Palm Springs (Hulu and NEON)

BEST VILLAIN IN A MOVIE

Jim Carrey – Sonic The Hedgehog (Paramount)

BEST ACTION SERIES

Vikings (History)

BEST ACTOR IN AN ACTION SERIES

Daveed Diggs – Snowpiercer (TNT)

BEST ACTRESS IN AN ACTION SERIES

Angela Bassett – 9-1-1 (Fox)

BEST ANIMATED SERIES

BoJack Horseman (Netflix)

BEST VOICE ACTOR IN AN ANIMATED SERIES

Will Arnett – BoJack Horseman (Netflix)

BEST VOICE ACTRESS IN AN ANIMATED SERIES

Kaley Cuoco – Harley Quinn (HBO Max)

BEST SUPERHERO SERIES*

The Boys (Amazon)

BEST ACTOR IN A SUPERHERO SERIES*

Antony Starr – The Boys (Amazon)

BEST ACTRESS IN A SUPERHERO SERIES*

Aya Cash – The Boys (Amazon)

BEST HORROR SERIES

Lovecraft Country (HBO)

BEST ACTOR IN A HORROR SERIES

Jensen Ackles – Supernatural (The CW)

BEST ACTRESS IN A HORROR SERIES

Jurnee Smollett – Lovecraft Country (HBO)

BEST SCIENCE FICTION/FANTASY SERIES

The Mandalorian (Disney+)

BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION/FANTASY SERIES

Patrick Stewart – Star Trek: Picard (CBS All Access)

BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION/FANTASY SERIES

Natasia Demetriou – What We Do in the Shadows (FX)

BEST VILLAIN IN A SERIES

Antony Starr – The Boys (Amazon)