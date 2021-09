( 1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved )

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que celebró su edición número 46 este año, terminó el pasado sábado las presentaciones de películas que ya están creando expectativas para los premios Oscars del próximo año.

Después de tener una edición anterior completamente digital, este año el Festival decidió abrir sus puertas nuevamente al público y críticos del mundo, de manera presencial, pero manteniendo también su formato digital disponible para aquellos que no tuvieron la oportunidad de darse el viaje debido a la pandemia.

Por octavo año consecutivo, Movie Network tuvo la oportunidad de cubrir el evento de manera presencial y ver sobre 30 películas en total. A continuación, un recorrido por las que a nuestro entender son las mejores producciones.

1. The Eyes of Tammy Faye

La cinta biográfica le da una mirada íntima a la vida pública y privada a la pareja de evangelistas, Tammy Faye y Jim Bakker, que ascendió y cayó frente a los ojos del mundo entero en la década de los 80 luego de varias revelaciones de fraude, infidelidad, cargos por delitos graves y divorcio. Elenco: Jessica Chastain y Andrew Garfield. Disponible: Disponible ya en Fine Arts

2. The Power of the Dog

Este drama western sigue a Phil Burbank, un ranchero carismático que inspira temor y asombro en quienes le rodean. Pero cuando su hermano trae a su casa a una nueva esposa y su hijo, Phil los atormenta hasta que se ve expuesto a la posibilidad del amor. Elenco: Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst y Jesse Plemons. Disponible: 25 de noviembre en Fine Arts y 1 de diciembre en Netflix

3. The Electrical Life of Louis Wain

Es la cinta biográfica del artista inglés Louis Wain quien se destacó a finales del siglo 19 por sus pinturas surrealistas de gatos después de la trágica y triste pérdida de un ser querido. Elenco: Benedict Cumberbatch, Claire Foy y Taika Waititi. Disponible: 5 de noviembre en Amazon Prime Video

4. Last Night in Soho

El thriller del director Edgar Wright sigue a Eloise Turner, una chica de campo y aspirante diseñadora de moda que luego de mudarse a la ciudad de Londres descubre una habilidad sobrenatural de ver espíritus a través de sueños y visiones. Elenco: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie y Diana Rigg. Pendiente fecha de estreno.

5. Belfast

Vemos el conflicto norirlandés a través de los ojos de Buddy, un niño que ama el cine, sus amigos, pero más que nada, a su barrio. Ganadora del Premio del Público en el TIFF. Elenco: Caitriona Balfe, Jamie Dornan y Ciarán Hinds. Disponible: 11 de noviembre en Fine Arts

6. The Survivor

La cinta biográfica sigue a Harry Haft, un boxeador cuyos recuerdos en un campo de conentración lo atormentan pero intentará superarlos y encontrar el amor. Elenco: Ben Foster, Danny DeVito y John Leguizamo. Pendiente fecha de estreno.

7. The Guilty

Joe Baylor, un oficial de la policía que se encuentra trabajando temporalmente en el despacho de LAPD, cuya vida cambia tras recibir una llamada. Elenco: Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard y Ethan Hawke. Disponible: 1 de octubre en Netflix

8. Petite Maman

Después de perder a su abuela, Nelly ayuda a sus padres a limpiar la casa de la infancia de su madre. Pero cuando decide explorar, conoce a una chica de su misma edad construyendo una casa en el árbol. Elenco: Joséphine Sanz, Gabriella Sanz y Nina Meurisse. Pendiente fecha de estreno

9. The Humans

Es una exploración de los Blake, una familia llena de secretos que poco a poco se van revelando durante una tensa cena de Acción de Gracias. Elenco: Steven Yeun, Richard Jenkins y Beanie Feldstein. Pendiente fecha de estreno.

10. Bergman Island

Una pareja decide irse a un retiro en la isla donde el famoso cineasta sueco, Ingmar Bergman, escribía los guiones de sus películas. Elenco: Vicky Krieps, Tim Roth y Mia Wasikowska. Disponible: 14 de octubre en Fine Arts