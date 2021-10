Indagará sin contemplación.

El compromiso por buscar la verdad seguirá siendo prioridad para la veterana periodista Cyd Marie Fleming, quien mañana se une de manera oficial como panelista del programa Jugando pelota dura (TeleOnce).

La comunicadora, quien ya ha tenido intervenciones esporádicas en el espacio televisivo conducido por Ferdinand Pérez, expresó el valor de formar parte del equipo de trabajo también compuesto por Margarita Aponte, Álex Delgado, Leo Aldridge, Mardelis Jusino, Víctor Rivera y Jailenne Rivera.

“Siempre me siento cómoda en el panel. El apoyo ha sido espectacular”, resaltó complacida sobre el programa que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.

PUBLICIDAD

“Tengo que agradecerle a Ferdinand, su insistencia y perseverancia conmigo. Siempre hemos tenido comunicación y él respetó cuando yo le dije en algún momento que yo quería hacer una pausa. Lo más importante es que ahora llegó el momento en que siento que tengo que aportar algo. Ahora puedo volver a hacerlo, a incorporarme formalmente al equipo de Jugando pelota dura”, afirmó.

“Lo más importante es que Puerto Rico, el público, la audiencia de TeleOnce, pueden estar seguros de que como siempre yo he sido, yo jugaré a su favor. Estaré indagando, preguntando, y saben que yo no tengo ninguna vacilación en lo que yo hago”, sostuvo enfática. “Lo más importante es uno poder preguntar, hablar y decir sin tener ataduras. Voy a jugar pelota dura, pero a mi estilo, que es preguntar sin misericordia”.

La periodista, a su vez, repasó la ilusión de regresar al lugar de trabajo que fue su antigua casa por muchos años cuando laboró en Las noticias, antes de ser cesanteada en octubre de 2014 junto a otros compañeros en el canal que se le conocía como Univision.

“Ver a los que fuimos compañeros de trabajo por tantos años, ventipico de años, y verlos a todos allí, eso es bien gratificante”, mencionó. “Lo más importante es trabajar en un equipo donde yo me siento cómoda para seguir aportando al país. Eso es lo más importante como parte de un gran equipo de profesionales”.

Aunque posterior a su salida laboró en proyectos especiales, incluyendo en WIPR, lo cierto es que decidió tomar un tiempo para estar fuera de las labores por las que se había desempeñado por más de dos décadas.

PUBLICIDAD

“Fueron 27 años que estuve, prácticamente, sin hacer una pausa. Cuando culmina ese momento del programa del canal 6, Sin titubeo, que sabía que eso tenía un tiempo limitado, llegó el momento en que decidí que era momento de hacer una pausa”, manifestó pensativa. “Yo no paraba. Fue un descanso que necesitaba, un tiempo para reflexionar. Todo llega en su momento, y llegó el momento en que siento que ya estoy realmente lista para regresar”, expresó Fleming, quien compartió parte de lo que realizó durante su ausencia de la televisión.

“Para mí lo más importante es a la familia, así que tuve más tiempo del que antes tenía y, por supuesto, mi esposo está retirado (el empresario Atilano Cordero Badillo), y a nosotros nos gusta viajar muchísimo, así que viajamos mucho, y también hice labor comunitaria, que me la disfruto mucho también, así que realmente es hacer las cosas que a uno lo llenan, y eso es lo que hice”, compartió la periodista, quien durante sus años universitarios jamás imaginó que terminaría ejerciendo esta profesión.

“Lo que estudié fue idiomas. Yo estaba estudiando en Francia y tuve que regresar a Puerto Rico por una situación familiar y, obviamente, ahí cambia mi vida. Poco a poco fui entrando al medio”, confesó. “Yo me hice en la calle. Para mí, es la mejor universidad que puede haber”.

El apoyo del público para esta nueva oportunidad en la televisión, ha sido notorio, lo que abona a su entusiasmo.

“Desde que se anunció mi incorporación a Jugando pelota dura, tengo que decirte que la respuesta del público fue, hasta cierto punto, abrumadora. No me lo esperaba, una reacción tan grande después de tanto tiempo fuera de los medios. Eso me hace sentir superhonrada”, valoró. “A mí siempre me ha gustado promover el debate, la diversidad”, dijo, “así que ellos pueden estar siempre claros de que Cyd Marie Fleming sigue siendo Cyd Marie Fleming”.

Por otro lado, la comunicadora compartió un consejo para la nueva generación de periodistas en la televisión.

“Lo más importante es que uno debe estar informado, tiene que leer, no solamente sobre lo que tú vas a entrevistar, a cubrir, sino de toda una periferia porque eso es lo que te va a dar a ti el poder de hacer preguntas, de poder indagar y poder encontrar lo que no te quieren decir”, sostuvo enfática. “Si tú no te informas, no vas a poder lograrlo y, sencillamente, no vas a poder aportar nada”, añadió Fleming, quien ha brindado talleres para Estados Unidos sobre el tema.