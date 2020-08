Darle vida a un personaje con virtudes, pero también, con defectos, ha sido una de las experiencias que más ha disfrutado el actor colombiano Daniel Arenas para su papel en la teleserie Médicos: Línea de vida.

“Aparte de ser un doctor muy talentoso, es como de estas personas que son virtuosas en lo que hacen, que traen un don, más allá de los estudios o de la preparación. Es como un instinto y una capacidad de intuición a la hora de recibir los casos”, describió mediante entrevista telefónica desde Colombia sobre su rol como el cirujano “David Paredes” en la serie dramática que comienza mañana a las 8:30 de la noche por Univision Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Se muestra un ser humano muy de carne y hueso, con defectos. Es un tipo que tiene un carácter muy fuerte, que es muy explosivo, que vive en soledad, entonces, se refugia en el deporte, hace ejercicios, practica el boxeo. En sus momentos de crisis, agarra su moto, que tiene una Harley (Davidson) preciosa, y se va a dar sus vueltas por las carreteras. No es como lo que mostraban antes en las novelas, este protagonista casi perfecto, un hombres ideal que no se equivocaba, que era noble, y no, ‘David’ es como la antítesis de eso”, añadió sobre su interpretación en la historia grabada en México, que presenta las circunstancias que surgen en el “Instituto de Especialidades Médicas”, un hospital público con el reto de tener fondos insuficientes, y ser uno de los más concurridos del país.

“A mí sinceramente me encantó interpretar un personaje así, porque es lo real, es lo que nos encontramos todos los días en la vida. Independientemente de la profesión que ocupemos, somos personas reales, con emociones, con días buenos y días malos, con problemas, con equivocaciones”, insistió sobre el personaje que, junto con “Gonzalo Olmedo” (José Elías Moreno, hijo) y “Regina Villaseñor” (Livia Brito) mostrará su compromiso por salvar vidas en el centro de salud.

Las vivencias en el plano amoroso también serán expuestas como parte de la trama.

“Es el recuento de varias experiencias en el ámbito de la medicina, de la salud, de todo lo que rodea un hospital, a los doctores, a los enfermeros y enfermeras residentes y otros profesionales de la salud”, explicó sobre la trama. “Envuelve situaciones como casos médicos extraños, y comunes”, adelantó. “Y también, por supuesto, lo que ocurre en las vidas de cada profesional de la salud que, como cualquier otra profesión, tiene una vida privada”.

PUBLICIDAD

En este sentido, las vivencias en el plano amoroso también serán expuestas.

“El amor está implícito en todas las profesiones”, dijo. “No solamente la parte bonita, sino también cuando eres engañado, cuando no eres correspondido, cuando la vida no te premia con un buen amor, o te enamoras de la persona que no te quiere. Todo eso está en la historia”, adelantó el artista, quien formó parte del reality Protagonistas de novela en 2002.

El elenco incluye a Federico Ayos, Isabel Burr, Iliana Fox, Lorena García, Luis Gatica, Scarlet Gruber, Mauricio Henao, Carlos de la Mota, Rodrigo Murray, Marisol de Olmo, Dalilah Polanco, Erika de la Rosa, Rodolfo Salas, Daniel Tovar y Grettell Valdez.

Contar con un padre que se desempeñó como cirujano especializado en medicina general y cardiovascular, lo ayudó a prepararse para su papel.

“Es una responsabilidad bien grande interpretar no solamente a un doctor, sino a alguien que tenga que ver con el gremio de la salud”, confesó el actor, quien reveló que nunca mostró interés por dedicarse a la medicina. “Tengo la gran bendición de ser hijo de un médico cirujano, entonces durante mis 41 años de vida he tenido el privilegio de ver a mi papá ejercer la medicina, de verlo amar su oficio, sacrificar sus horas de familia, sus horas con sus hijos, fines de semana, a veces eventos importantes familiares, porque tenía una cirugía de emergencia”, recordó el artista, quien además cuenta con un hermano cirujano que se especializa en trasplante.

La segunda temporada de la serie estaba pautada para filmarse a principios del año próximo.

PUBLICIDAD

“Con todo lo que ha pasado, que muchos proyectos se han cancelado, otros se han pospuesto, no sé qué vaya a pasar con esto”, mencionó el actor haciendo referencia a las consecuencias por la pandemia del COVID-19. De paso, le parece pertinente abordar el tema en una nueva temporada.

En el plano personal, reveló que opta por ver el lado positivo de esta crisis de salud.

“No ha sido fácil estar lejos de la gente que quiero”, lamentó. “Creo que lo que quiere mi Dios es que volvamos a lo básico, a lo realmente importante”, reflexionó. “Estábamos viviendo muy hacia fuera, muy expuestos, mucho ‘tengo’, ‘yo viajo’, ‘yo hice’, ‘yo compré’, y creo que la verdadera esencia de la vida no es esa, es más bien lo que tenemos adentro, de qué somos capaces, con qué podemos vivir esencialmente, y así lo estoy tomando yo”.