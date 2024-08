En el año 2001, un joven desconocido de 11 años se convirtió en una celebridad mundial al ser seleccionado para interpretar a Harry Potter, el icónico personaje creado por J.K. Rowling.

La adaptación cinematográfica del libro “Harry Potter y la Piedra Filosofal” cumplió con las altas expectativas del público, catapultando a Daniel Radcliffe y sus compañeros de elenco, Emma Watson y Rupert Grint, a la fama mundial. Sus rostros comenzaron a aparecer en portadas de revistas, útiles escolares, prendas de vestir y juguetes en todo el planeta.

La presión de la fama

La última entrega de la saga, “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Segunda Parte”, se estrenó una década después, en 2011. Este cierre marcó el fin de una era para una generación completa, pero especialmente para los actores principales, quienes pasaron su adolescencia inmersos en este fenómeno global.

La incertidumbre sobre su futuro dejó una huella profunda en ellos. Esta semana, Radcliffe habló sobre los desafíos que enfrentó durante su niñez y adolescencia en una entrevista con “BBC Radio”. Reflexionó sobre cómo la incertidumbre sobre su futuro lo llevó a consumir alcohol de manera excesiva.

“Era una manera de no enfrentarme al futuro, a cómo iba a afrontar mi vida después de ‘Harry Potter’. Sentía pánico por saber cuál iba a ser mi siguiente paso. Tuve mis problemas con el alcohol, sobre todo durante mis últimos años de adolescente, cuando empezaba a salir por las noches”, confesó el actor.

Una de las “dificultades” que mencionó en la entrevista (algo que también han comentado Grint y Watson en otras ocasiones) era el constante sentimiento de estar siendo observado.

“La forma más rápida de olvidar que me estaban mirando era emborracharme. Pero claro, cuando estás muy borracho pensabas: ‘O, la gente ahora me mira porque estoy muy borracho, así que a lo mejor debería beber más para ignorarlos’”, comentó.

Radcliffe admitió que estas situaciones se volvieron más comunes en los últimos años de su adolescencia y reveló que llegó a trabajar en el “set” en estado de embriaguez en varias ocasiones.

“Nunca bebí en el estudio, pero llegaba aún bebido. De hecho, hay muchas escenas donde veo que estoy ido”, recordó.

Afortunadamente, el actor buscó ayuda profesional y logró rehabilitarse por completo.

La experiencia con al alcohol de Tom Felton

Otro miembro del elenco, Tom Felton, quien interpretó a Draco Malfoy, también vivió una experiencia similar. En su autobiografía publicada en octubre de 2022, “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard”, Felton habló sobre su difícil etapa post-Harry Potter.

Se mudó a Los Ángeles y se sintió abrumado por el estilo de vida de estrella de cine, lo que lo llevó a refugiarse en el alcohol.

Felton relató cómo, a sus 20 años, pasó innumerables noches en un bar de Los Ángeles llamado Barney’s Beanery, intentando llevar una vida “normal”.

“Pasé de no estar particularmente interesado en la bebida a tomar regularmente unas pintas al día y un trago de whisky antes de que se pusiera el sol”, escribió. “Estaba bebiendo para escapar de una situación”, agregó.

La preocupación de su entorno lo llevó a buscar ayuda en un centro de rehabilitación en Malibú, California, donde inició un programa de desintoxicación. Aunque en un principio no creyó que su consumo de alcohol justificara una intervención, más tarde reconoció que esa experiencia le dio claridad y lo alejó de un entorno que lo hacía infeliz.