Antes de que el nombre de Lin-Manuel Miranda resonara a nivel mundial con las producciones musicales In The Heights (2008) y Hamilton (2015), él estaba rapeando en un teatro localizado en el sótano de una librería.

Allí era simplemente Lin-Man, un nuyorican que pasó de improvisar en la escuela para hacer reír a sus amigos, a formar parte de un grupo de raperos, Freestyle Love Supreme.

Esa fue la práctica para el multiganador de premios en la industria del teatro y el cine estadounidense, y sus compañeros en ese “juego” de la improvisación, Christopher Jackson, Anthony Veneziale y Thomas Khail, son los hermanos varones biológicos que no tuvo.

PUBLICIDAD

“Uno de los únicos sitios donde yo me siento como me sentía antes de Hamilton es con esos amigos, que me conocieron antes de todo, así que para mí es una liberación poder jugar con ellos, improvisar con ellos, es sumamente divertido“, dijo el actor, rapero y compositor en entrevista telefónica.

Antes de Hamilton, el laureado artista pertenecía al grupo Freestyle Love Supreme. (Photo courtesy of Hulu) (Greg Brunkalla)

En el año 2005, el director Andrew Fried comenzó a filmar lo que aquellos jóvenes hacían por las calles y el teatro en Nueva York. Luego en el 2019, los volvió a convocar para una serie de shows, logrando otro éxito en Broadway el pasado septiembre.

Ahora todo ese material está recopilado en el documental We Are Freestyle Love Supreme, que estrenará en la plataforma Hulu el viernes, 17 de julio.

Soy de la generación donde el hip hop siempre existía. Me acuerdo estar en la escuela improvisando con mis amigos tratando de hacerlos reír” -Lin-Manuel Miranda, actor, rapero y dramaturgo

En el proyecto, del que Miranda es uno de los productores, la audiencia descubrirá cómo de una palabra que salía del público, el grupo armaba todo el contenido del show mientras iba corriendo, y cada uno continuaba lo que decía el otro, a su estilo.

”Esa es la magia del show”, afirmó el artista.

Su habilidad para improvisar estuvo influenciada por los intérpretes de hip hip en Estados Unidos, pero también por las décimas de la música tradicional puertorriqueña.

”Para mí eso más fascinante que el hip hip porque tiene esa estructura de poesía“, indicó antes de considerar al cantante Gilberto Santa Rosa como uno de sus héroes por talento en los soneos.

“Yo pienso que es uno de los mejores raperos vivos en el mundo”, comentó para dar como ejemplo el cierre del éxito salsero Conciencia. “Es magnífico”,

PUBLICIDAD

Miranda valora la existencia del documental porque será la memoria de esa etapa en su carrera.

“Para mí freestyle siempre ha sido la mejor manera de ser escritor, porque lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, es ser completamente presente y diciendo la cosas más honestas que puedas en el momento”, expuso.

El documental estrenará en la plataforma Hulu el viernes, 17 de julio. (Photo courtesy of Hulu) (Bryant Fisher)

“Los musicales toman mucho tiempo. In The Heights me tomó siete años, Hamilton me tomó seis años, pero tener este otro show esa noche y nunca lo vamos a tener otra vez, es una maravillosa forma de manifestar toda esa creatividad“.

We Are Freestyle Love Supreme incluye en el elenco a Arthur Lewis, Veneziale, Jackson, Utkarsh Ambudkar, Chris Sullivan, Bill Sherman y al director artístico, Thomas Kail.

Miranda habló de este trabajo en la tarde de este jueves, aún sin haber visto el documental Mucho, mucho amor: The Legend of Walter Mercado, el cual capta el encuentro donde conoció al icono de la astrología que su abuela le enseñó a apreciar.

“Eso fue el privilegio de mi vida, conocer a Walter gracias a este documental, porque crecí en Nueva York, pero mi abuela me sentó cada día a ver a Walter Mercado. Eso fue tradición en nuestra casa. Eso fue una de esas cosas que vino de Puerto Rico hasta Nueva York y fue tan especial ese tiempito con él“, compartió.

Aparte, el artista aguarda por la normalización de la actividad artística para retomar el rodaje de la película Tick, tick... Boom!, que marcará su debut en la dirección de cine.

Igualmente trabaja para una nueva película animada de Disney y otra de la casa productora Sony, así como unos musicales. Los detalles de estos proyectos aún no los puede revelar.