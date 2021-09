La periodista Sylvia Verónica Camacho se encuentra de luto ante el fallecimiento de su abuela, que según ella narró, fue quien la crió.

En un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, Camacho se despidió de su abuela, “Mami Cuca” a quien le agradeció todo lo que hizo por ella y por criarla como su “hija menor”.

A continuación las expresiones de la reportera de Noticentro:

Quedè muy lejos de ser la nieta perfecta. Siempre sentí que le debía tanto, que hice todo lo posible para que tuviera lo que merecía. A Cuca se le olvidaba que yo era su nieta (su única nieta) me crió como la hija menor. Me dio todo, los viajes a Disney, me hacía los uniformes de la escuela, confeccionaba mis bizcochos de cumpleaños, me dio la firma para mi primer carro, me obligó a ser alto honor y entrar a la UPR (tenía que ser la UIPI). Siempre trabajò, fue profesional, la que más ganaba, fuerte y malcría, en fin la Matriarca.La vida y sus caminos nos llevó a convertinos en sobrevivientes de las acciones de nuestros seres queridos. La vi sufrir y levantarse, perdonar a sus 2 hijos, resignarse y hasta despedirlos del plano terrenal… Mi mamá y mi tío murieron en circunstancias tristes y trágicas y Cuca aún con su alzheimer siempre estuvo presente dando la batalla.No fui la nieta perfecta, solo aspiré a darle lo que sus hijos le debían y devolverle lo que hizo por mi.Hasta siempre, Mami Cuca.