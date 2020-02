De no ser ella, Kiara Liz Ortega hubiera preferido que ganara Adrián Lastra La ganadora de “Mira quién baila All Stars” dijo que, aparte de sus compromisos de modelaje, no tiene planes inmediatos.

La boricua se propuso entretener a sus compatriotas puertorriqueños durante la competencia. (Captura) Risueña, como suele ser, y agradecida, la puertorriqueña Kiara Liz Ortega compartió esta mañana que, de no haber sido la ganadora de "Mira quién baila All Stars", le hubiera gustado que fuera Adrián Lastra. Fue, precisamente, el actor español quien más verbalizó su descontento con el resultado de la competencia, especialmente por la eliminación del criterio del jurado de la evaluación final, que resultó en un voto popular de 44% a favor de la puertorriqueña. "Todos mis compañeros lucieron superbien (…), pero a mí me gustaba, me encantaba ver a Adrián bailando, con su experiencia en teatro musical, ese sentimiento, esas emociones, uno se lo disfrutaba verlo bailar", dijo la modelo en una transmisión en directo de "Mira quién bailar" a través de Facebook. Miss Universe Puerto Rico 2018 dijo estar acostumbrada a tener el apoyo o rechazo del público, por lo que se enfrenta a este tipo de competencia consciente de llevar "dos sacos", el de ganar y el de perder. "Esto es una competencia, y más 'Mira quién baila' que es una competencia de votos". Ortega ganó $25,000 para la fundación del Trotamundos, cuyos esfuerzos van dirigidos a ofrecer una mejor calidad de vida a personas, sobre todo niños y niñas, en condiciones desventajadas. Comentó que si objetivo durante la competencia "era entretener a mi gente... y lo logré". De forma inmediata, Ortega indicó que continuará con sus proyectos de modelaje y campañas publicitarias.