( The Associated Press )

“Deadpool & Wolverine” empieza a tener un gran comienzo en taquilla, rompiendo el récord de preestreno de jueves para una película con clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor).

La película de cómics vendió un estimado de 38.5 millones de dólares en boletos en las proyecciones previas del jueves, dijo Disney el viernes.

La anterior poseedora del récord con clasificación R era “Deadpool 2″, estrenada por 20th Century Studios de Fox en mayo de 2018. Ese filme generó 18.6 millones de dólares para el jueves y ganó 125.5 millones de dólares en su primer fin de semana.

Las cifras de “Deadpool & Wolverine” se parecen más a las de “Star Wars: The Rise of the Skywalker” (40 millones de dólares) y “Avengers: Infinity War” (39 millones de dólares) que a las dos películas anteriores de “Deadpool”.

La llegada de “Deadpool & “Wolverine” ha sido muy esperada tanto por el público como por los propietarios de los cines. La taquilla en su conjunto sigue por debajo de la del año pasado (un 17% menos), en parte debido a los efectos dominó de la huelga de actores que afecta al calendario de estrenos y a la falta de grandes éxitos. En comparación con 2019, antes de la pandemia, 2024 es 34% menor.

“Deadpool & “Wolverine” es también la primera película de Marvel de la temporada de verano, una temporada de ganancias crucial de 123 días para Hollywood que a menudo representa alrededor del 40% del total de la taquilla anual. A diferencia de muchos veranos de la última década, este año no comenzó con una película de Marvel de gran éxito. La empresa ha estado luchando por recuperar ese equilibrio.

También está en juego la idea de la “fatiga de los superhéroes” en la taquilla, en la que últimamente ha habido más decepciones que éxitos arrolladores. Pero “Deadpool & Wolverine” parece ser inmune a esa crisis.

Con críticas positivas y un genuino entusiasmo de los fans, se encamina para romper más récords durante el fin de semana, donde se proyectará en más de 4,200 pantallas en Estados Unidos y Canadá. Los analistas esperan que gane al menos 160 millones de dólares hasta el domingo, lo que la convertiría en el mayor estreno con clasificación R de todos los tiempos, desbancando a la primera “Deadpool”, y la convertiría en el mayor debut de 2024.

Sin embargo, para entrar en el top 10 de aperturas de todos los tiempos, “Deadpool & “Wolverine” debería tener un rendimiento muy superior y ganar al menos 191.3 dólares, o lo suficiente para dejar a “Avengers: Age of Ultron” en el undécimo lugar.

También se presenta en 48 mercados internacionales, donde ha recaudado 64.8 millones de dólares en sus dos primeros días.