El mundo del cine encierra miles de historias y anécdotas que tienen a cada actor y cada actriz como protagonistas.

No solo lo que sucede delante de las cámaras es lo que se lleva toda la atención sino que, gracias a las redes sociales, podemos ir conociendo situaciones que se dan detrás de cámara y que terminan formando parte de la mística que atesora cada filme.

Eso es parte de lo que está sucediendo actualmente luego del estreno de la película “Deadpool & Wolverine” en que, al clamor de los aficionados por sus protagonistas, se suman algunas situaciones que no se conocían y comienzan a ver la luz. El cine adquiere así una nueva dimensión detrás de cada producción y esta película en particular no está ajena a ello.

Jennifer Garner y una rutina intensa

“Deadpool & Wolverine” es protagonizada por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Aaron Stanford y Matthew Macfadyen. Además, cuenta con un cameo muy especial en donde Jennifer Garner se pone nuevamente la piel de “Elektra Nachios”, la villana, antihéroe e interés romántico de Daredevil, 21 años después de haber interpretado el personaje por primera vez. Garner le dio vida previamente a “Elektra” en la película de “Daredevil” del 2003, protagonizada por Ben Affleck, y en la cinta “Elektra” del 2005, que narra su origen.

Sin embargo, en la transición de “Daredevil”, al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) el personaje recayó sobre la actriz Elodie Yung en la pantalla chica, quien lo interpretó en al menos 10 episodios de la serie “Daredevil”, por lo que tal vez a algunos les sorprendió el retorno de Garner en “Deadpool and Wolverine”.

Recientemente, la ex de Affleck sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con un video y una revelación que le otorga ese extra al cine del cual hablábamos anteriormente. “Elektra” dio a conocer la dura rutina de ejercicios a la que se sometió para poder ser parte de “Deadpool & Wolverine” ya que, según comentó, “estaba en forma, pero no en forma para marvel”.

La actriz explicó que junto a su mejor amiga Shauna Duggin, trabajaron en intensificar su entrenamiento por lo que “tuvimos un #VeranoDeSuperHéroes”, señaló Jennifer Garner en su cuenta de Instagram. Allí reveló que hacían girar las armas sais en el patio de su casa, además de levantar pesas, saltar al cajón y hacer algunas prácticas en el agua.

Así fue como la actriz que interpretó a “Elektra” dejó en claro que a pesar de que su aparición en el filme fue pequeña, se tomó bien en serio su preparación para no defraudar a su director, Shawn Levy, ni a Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, y Zeb Wells que se encargaron de escribir el guión, y mucho menos a los amantes del tipo de cine que propone Marvel.