Deborah Martorell, quien fue la primera meteoróloga del mundo en ir al espacio, recibió un reconocimiento en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York como parte de la iniciativa Women Breaking Barriers, que denuncia la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo.

“La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo uno de los obstáculos más persistentes para su seguridad, sus oportunidades y su liderazgo en todo el mundo”, expresó por escrito Martorell, quien es madrina este año del movimiento Kilómetros de Cambio, que crea conciencia sobre la violencia doméstica y recauda fondos para los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos.

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Martorell indicó que aceptaba con humildad este reconocimiento al culminar el Mes de la Mujer y que estaba honrada al compartir el escenario del Salón de la Asamblea General de la ONU con mujeres destacadas de diversos países que luchan por un cambio urgente que representa un mejor mañana para las mujeres y niñas. El homenaje internacional lo impulsa la organización Rise Now y la iniciativa Spotlight de la ONU, en el marco de frenar la violencia contra las mujeres.

Para acompañarla al evento en la ONU, Martorell decidió invitar a Nueva York a Deborah Maldonado, fundadora de Kilómetros de Cambio. Maldonado indicó que “hoy estoy aquí con un corazón lleno de gratitud a Deborah Martorel, por permitirme acompañarla en un momento tan significativo. Su reconocimiento en las Naciones Unidas no solo honra su voz, honra la historia de cada mujer y cada niña que ha tenido que luchar en silencio”.

“Para mí, desde Kilómetros de Cambio, este momento es más grande que nosotras. Es por cada mujer que ha sentido miedo, por cada niña que merece crecer libre, por cada historia que aún no se ha contado. Estar aquí es un recordatorio de que seguimos caminando para que algún día ninguna otra mujer su destino sea detenido solo por ser mujer. Gracias, Deborah, por llevarnos contigo… y por recordarnos que cuando una mujer abre camino, los abre para todas!”, expresó Maldonado.

Kilómetros de Cambio es una organización sin fines de lucro que realiza una carrera de relevo de tres días a través de decenas de municipios para recaudar fondos para los albergues para mujeres sobrevivientes de violencia de género y sus hijos. La tercera edición, de la cual Martorell es madrina, se celebrará del 15 al 17 de mayo de 2026. Junto a otras iniciativas de donaciones de equipos y productos, ya suman $1 millón las aportaciones que ha gestionado la organización para los albergues, que han visto reducidos sus presupuestos por recortes en fondos federales y del gobierno. En total se protegieron 1,025 vidas de sobrevivientes y menores en los nueve albergues en 2024 y 2025 que recibieron la ayuda de emergencia sin costo alguno.