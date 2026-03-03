La organización Kilómetros de Cambio anunció este martes su la tercera edición de su carrera alrededor de Puerto Rico cuyo fin es apoyar y recaudar fondos para los nueve albergues para mujeres sobrevivientes de violencia y sus hijos.

Ante la presencia de personalidades del mundo artístico y de entretenimiento, el deporte y la política que se han unido al evento, como la cantante Melina León y la meteoróloga Deborah Martorell, así como de las embajadoras y embajadores que estarán al frente de los diversos tramos de la carrera, la presidenta de Kilómetros de Cambio, Deborah Maldonado, anunció que el evento se llevará a cabo entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo próximo.

“Es hora de unir voluntades para construir un Puerto Rico mejor donde no tengamos que normalizar que una mujer sea asesinada por su pareja y viva en terror en su hogar. Todos nos estremecemos con los feminicidios y asesinatos cuyo origen es la violencia doméstica. Con Kilómetros de Cambio hemos transformado el dolor y la impotencia ante la violencia doméstica en pasos de acción concreta para prevenir los feminicidios”, sostuvo Maldonado.

“Al apoyar a los albergues donde mujeres encuentran un techo seguro con sus hijos estamos literalmente salvando sus vidas”, agregó. “Si nos unimos mientras educamos y creamos conciencia, logramos mucho, porque combatir la violencia es labor de todos”.

La carrera se correrá en tres etapas, una por cada día del evento, a través de 21 municipios. La primera etapa será de Caguas a Ponce, la segunda de Ponce a Ciales, y la tercera de Morovis a San Juan.

Como elemento novedoso, en esta ocasión se han unido 12 hombres como embajadores. Asimismo, estarán participando niñas y adolescentes, en representación de esos menores que pueden estar viviendo en ambientes de violencia doméstica.

Además de la carrera de relevo, este año Kilómetros de Cambio realizará un 5K el sábado 11 de abril en el área de El Escambrón.

Los organizadores destacaron que este año la participación en estos eventos cobra todavía más relevancia, pues los albergues han sufrido notables recortes en los fondos estales y federales que reciben.

Tan solo en el 2024 y 2025, en los albergues se protegieron las vidas de 1,025 sobrevivientes y sus hijos.

Los interesados en correr o caminar estos eventos pueden inscribirse en micarrerapr.com.

Los ciudadanos pueden apoyar a Kilómetros de Cambio donando a través de ATH Móvil, inscribiéndose en las carreras y comprando camisetas y productos. Las empresas e individuos que deseen hacer desde ahora donativos para respaldar a los albergues, u orientarse de cómo apoyar, pueden escribir a kilometrosdecambio@gmail.com, o llamar al 787-248-5871.