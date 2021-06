La meteoróloga Deborah Martorell informó hoy su decisión de concluir sus labores como Meteoróloga Senior en el Departamento de Noticias de WAPA Televisión. Aseguró, sin embargo, que iniciará nuevos proyectos que irán encaminados a mantener informada a la ciudadanía que ha seguido y respaldado cada paso de su carrera.

“No ha sido una decisión fácil, dejo grandes amigos que han sido mi familia en los pasados 27 años. Pero en ocasiones es necesario dar paso a nuevas oportunidades que presenten nuevos retos. Me voy satisfecha por la labor realizada y con la ilusión de continuar con mi compromiso de informar y a la vez de trabajar proyectos para las comunidades, como siempre he deseado; porque, sobre todo, vivo agradecida del cariño y respaldo que reiteradamente he recibido del pueblo puertorriqueño”, expresó Deborah.

“Éstos son cambios esperanzadores, y los afronto con la seguridad de que podré estar más cerca de ustedes. Por el momento no puedo ofrecer más detalles, pero me mantendré informándolos a través de NotiUno y las demás estaciones de Uno Radio, el Nuevo Día y mis redes sociales. Y le pido al público que se mantenga atento a mis redes sociales, porque muy pronto tendré buenas nuevas que compartir”, afirmó.

La trayectoria de la reportera, quien es Meteoróloga certificada por el American Meteorological Society (AMS) y Embajadora del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, le ha ganado múltiples premios del Overseas Press Club y de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Además, fue nominada en múltiples ocasiones para los Emmy y ganadora en el 2019 como Reportera Ancla del Tiempo; así como reconocida en el 2020 con el Premio a la Excelencia por Periodismo de Ciencias para un Meteorólogo de Medios otorgado por la American Meterology Society.

Deborah Martorell comenzó su carrera periodística al convertirse en reportera y productora de la estación radial WKAQ-Radio Reloj en Puerto Rico en 1992. Posteriormente, en el año 1994 dio el salto a la televisión convirtiéndose en reportera para WAPA Televisión. Su carrera como reportera del tiempo comenzó en 1996, cubriendo el paso de huracanes como Hortensia, Georges e Irma, así como otras tormentas tropicales que han afectado la Isla. En el 2017 fue la única meteoróloga que se mantuvo transmitiendo en vivo para Puerto Rico y Estados Unidos durante el devastador paso del Huracán María por la isla.