YouTube Originals anunció hoy los primeros detalles de Demi Lovato: Dancing with the Devil, un poderoso documental del director Michael D. Ratner.

Los primeros dos episodios se estrenarán de manera gratuita el martes 23 de marzo exclusivamente en el canal de YouTube de Demi Lovato, y los nuevos episodios se lanzarán semanalmente los dos martes siguientes.

“Han pasado dos años desde que me encontré cara a cara con el punto más oscuro de mi vida, y ahora estoy lista para compartir mi historia con el mundo. Por primera vez, podrán ver mi crónica de lucha y el proceso de curación en curso desde mi punto de vista. Estoy agradecida de haber podido emprender este viaje para enfrentar mi pasado de frente y finalmente compartirlo con el mundo “, manifestó Demi Lovato mediante comunicado de prensa.

“Estamos muy contentos de seguir compartiendo la valiente historia de Demi”, dijo por escrito Susanne Daniels, directora global de contenido original de YouTube. “YouTube Originals se compromete a contar historias reales sobre las complejidades de la vida y que Demi utilice nuestra plataforma global para abrirse sobre este capítulo es algo de lo que estamos muy orgullosos”.

Demi Lovato: Dancing with the Devil es una mirada honesta a algunos de los momentos más difíciles en la vida de Lovato mientras desentierra sus traumas previos y descubre la importancia de su salud física, emocional y mental.

Por primera vez, Lovato se abrirá sobre todos los aspectos que la llevaron a su sobredosis casi fatal en 2018, y sus despertares como consecuencia, mientras los espectadores tienen acceso sin precedentes al viaje personal y musical de la superestrella en los últimos tres años, incluyendo imágenes de cuando comenzó la producción inicial de este proyecto durante la gira mundial Tell Me You Love Me en 2018.

La docuserie extiende la relación de Lovato con YouTube Originals como continuación del documental de 2017 Simply Complicated, que ahora tiene más de 35 millones de vistas en YouTube.

Demi Lovato: Dancing with the Devil está dirigida y producida por Michael D. Ratner de OBB Pictures. El documental está producido por OBB Pictures y SB Projects. Con Scott Ratner, Kfir Goldberg y Miranda Sherman como productores ejecutivos por parte de OBB Pictures. Scooter Braun, Allison Kaye y Scott Manson son productores ejecutivos de SB Projects. Los coproductores ejecutivos del proyecto son Andy Mininger y Arlen Konopaki para OBB Pictures, Jen McDaniels, Scott Marcus y James Shin para SB Projects, y Hannah Lux Davis. Marc Ambrose se desempeña como productor.

Susanne Daniels es directora global de contenido original en YouTube. Alex Piper, director de contenido sin guión para YouTube Originals, y Cara Casey, directora de desarrollo para YouTube Originals, supervisarán el proyecto para la plataforma global.

