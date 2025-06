Las emociones y las expectativas siguen aflorando en lo que será la próxima edición del “reality” “Objetivo fama” (OF), que esta vez contará con la actriz y exreina de belleza Denise Quiñones como directora de la casa-estudio, y con Jimena Gállego, Gil Marie López y Víctor Santiago como presentadores.

El programa de realidad, que será televisado a través de Telemundo y otras plataformas de “streaming” a partir del sábado 2 de agosto, apuesta a la veteranía y el conocimiento de este equipo, que además de llevar el acontecer de los participantes, se integrará como apoyo para ser cómplices de sus esfuerzos por triunfar en la competencia. El “reality”, que contará con transmisiones en vivo desde el Centro de Bellas Artes de Caguas (CBAC), también tendrá una edición “sin editar” que se televisará los miércoles.

PUBLICIDAD

El evento, además, se perfila como una fuente para generar una inyección económica millonaria para Puerto Rico al posicionarlo como un destino de cultura y entretenimiento.

“Mi primer amor y mi primera pasión en la vida fue la música”, expresó Jimena Gállego, quien ha moderado el “reality” “La casa de los famosos”, durante un encuentro con la prensa en un hotel del país. “Comencé como cantante, entonces, poder regresar ahora como la conductora del programa del cual también fui jurado y pasé momentos increíbles, y marcó… mi carrera tuvo un antes y un después gracias a ‘Objetivo fama’, el decir ‘voy a estar cerca de la música otra vez, de cantantes, de la pasión que mueve a tantos corazones, que es la música’, y poder ser la conductora junto con Gil, de este programa, es para mí un grandísimo honor”, agregó la presentadora mexicana, quien resaltó su admiración hacia Puerto Rico en varias ocasiones.

El grupo de participantes de “Objetivo fama” estará compuesto de 20, quienes trabajarán para convertirse en una próxima estrella de la música. El proceso de audición, abierto a interesados entre 18 y 30 años, comenzó en mayo y culminaría a finales de este mes. La oportunidad de competir será para residentes de Puerto Rico y Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles y Miami).

La animadora Gil Marie López se mostró ilusionada de ser partícipe de los anhelos de los aspirantes, quienes formarán parte de un formato televisivo 24/7. “Yo fui televidente antes de ser conductora, y ‘Objetivo fama’, yo me reunía en mi casa a verlo con mi familia, así que sé lo que el televidente y las familias esperan que suceda”, rememoró en cuanto al pasado como espectadora. “‘Objetivo fama’ no es solo una plataforma de quizás descubrir nuevos talentos. ‘Objetivo fama’ celebra los sueños, celebra la perseverancia, la disciplina y el poder sanador que tiene la música”, dijo, y confesó que cuando se le hizo el acercamiento para formar parte del programa, “me voló la cabeza el solo pensar que vamos a trabajar en un proyecto que le da rienda suelta a los sueños de los demás”.

PUBLICIDAD

Víctor Santiago evocó la nostalgia al rememorar cuando participó en la cuarta edición (2007), donde ganó el tercer lugar. Ahora regresa como presentador de “Objetivo fama”, versión “sin editar”. “Tenía 23 añitos en ese entonces”, recordó. “Ahora tengo 42 y tengo barba”, comparó sobre su transformación física. “Me siento bien contento porque voy a ser parte del crecimiento y de la evolución de unos jóvenes que en un momento dado yo tuve la oportunidad de ser un participante, un concursante. Y también, tuve mis mentores y tuve las personas que estuvieron detrás de nosotros, así que ser parte del proceso de estos jóvenes y tirar al medio las cositas que no van a salir al aire en las galas los sábados, tirarla los miércoles en ‘sin editar’, pues va a ser bien interesante esa conexión con ellos. Bien contento, bien agradecido”.

Denise Quiñones se mostró entusiasmada con su encomienda y que se le vea como una líder en el proyecto. “Voy a estar como directora de la casa”, dijo en el encuentro de prensa. “Creo que es un rol que, a través de los años, sin buscarlo, como que ha llegado a mí, o lo he desarrollado un poco. He estado con esta posición de mentora/guía a través de los años”, dijo quien laboró como directora de Miss Universe Puerto Rico de 2018 a 2021, cuando presentó su renuncia. “Voy a unir también todas las áreas en las que he tenido la oportunidad de desarrollarme, la música, el modelaje, la actuación. Yo creo que en este tipo de concurso y en el mundo de la música hay que tener todos esos elementos desarrollados, así que me siento en una posición bien chévere de estar ahí para esos chicos, para esos jóvenes que van a estar aquí batallando en esta competencia por ese sueño”, prosiguió con una amplia sonrisa.

PUBLICIDAD

A su vez, la exreina de belleza confesó que procurará un balance entre cuidarlos y corregir. “Soy bien ‘mamá gallina’. Los quiero proteger y guiarlos de la mejor manera posible, pero también cuando algo no me gusta, cuando algo está mal o hay que poner a alguien en su sitio, pues también sé cómo hacerlo pero, de alguna manera, con respeto”.

“Objetivo fama” también contará con un séquito creativo compuesto por expertos en diversas disciplinas para potenciar el talento de los participantes. Ariana Lorén, Víctor Robles y la mezzosoprano Eileen Larracuente tendrán a su cargo el desarrollo vocal. El coreógrafo Danny Lugo, la actriz y “coach” de expresión escénica Jianna Pagán, la líder en bienestar emocional y artístico Jessica “Sugu” Rodríguez, y Edgar Ramos y Jorge Pérez como encargados de la imagen y estilismo, se unirán en la misión de guiar a los participantes.

San Juan, Puerto Rico, junio 16 2025 — Conferencia de prensa Nueva edición Objetivo fama. Participaran en el programa, Victor santiago, Denis Quiñones, Gil Marie López Jimena Alejandra Gállego. ### Foto por: Xavier Araújo | GFR Media xavier.araujo@gfrmedia.com Araujo ( Xavier Araújo )

Apuesta económica

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, resaltó que se estima que el proyecto genere “más de $50 millones en inversión para la isla”. “El regreso de ‘Objetivo fama’ reafirma nuestra posición como cuna de talento latino”, afirmó con entusiasmo. “Puerto Rico como destino tendrá la oportunidad de aparecer en más de 150 países con millones de espectadores”, aseveró. “Sin duda, esto nos ayuda a seguir fortaleciendo el turismo cultural como motor de desarrollo económico y social”.

Por otro lado, Carlos Bermúdez, quien se desempeña como productor ejecutivo de ‘Objetivo fama’ junto con Soraya Sánchez, adelantó que “las audiciones han sido un profundo éxito, tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos”, y destacó que “estamos bien emocionados de que esta jornada tenga tantas voces privilegiadas como las que hemos visto a lo largo de todas estas audiciones”.