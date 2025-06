Adentrarse en la exploración de las emociones y relatar vivencias forma parte de la nueva etapa que vive Denise Quiñones, quien regresa al ruedo musical abrazando una de las facetas que ha amado desde siempre.

Su primer álbum, “Ruidos y silencios”, lo lanzó en 2012. Ahora, tras más de una década de pausa de presentar temas bajo su catálogo como cantante, llega cargada de ilusiones como “Miss D”.

“Llevo como cuatro años en el proceso de exploratoria, de sentarme a escribir mi propio material, de reunirme con otro productor”, reveló al hablar sobre cómo se ha ido preparando para esta nueva etapa. “Llevo tiempito creando canciones y buscando un sonido con el cual me sienta cómoda y también buscando un sonido un poco distinto, un poquito más rítmico”, prosiguió sobre el proceso y la búsqueda de identidad. “Cuando tenía bastante material y cuando ya estábamos listos para empezar a sacar música, en este espacio de música que estaba creando no me sentía que quería salir como Denise Quiñones”, reveló.

En ese sentido, confesó lo que la motivó a refrescar cómo se promocionaría en la escena musical.

“Sentía que ese nombre, ‘Denise Quiñones’, está cargado de otra historia, de tantas otras cosas del mundo del modelaje, del mundo de la actuación y tantas otras cosas, y para mí esto es algo como nuevo”, resaltó Miss Universe 2001, quien dentro de su trayectoria ha participado con éxito en diversas obras musicales en los años recientes.

“Quería salir con otro nombre. Todas las personas que trabajaban conmigo y en otros entornos siempre me llaman ‘Miss D’ o ‘D’, y dije ‘me voy con Miss D porque me encanta’. Es algo que ha salido bastante orgánico y, obviamente, también me representa”, agregó la actriz, quien en marzo lanzó “Fondo del mar” y ahora promueve el tema “Sobra el espacio”, disponibles en las principales plataformas de música.

Desde sus inicios en el mundo del entretenimiento, la exreina de belleza ha procurado dedicar momentos a cada uno de sus intereses: actuación, modelaje, baile y la música. Su regreso a la música no significa que abandonará alguno de los otros con los que ha logrado sobresalir.

“Siempre como que he intercalado la música con todas las otras pasiones mías”, destacó. “En ese sentido, de pronto estoy haciendo música, pero de pronto necesito un espacio para poder hacer una obra de teatro, poder hacer cine, y hacer un poquito de todo lo que me gusta, así que para acomodar todas mis pasiones toma un tiempo particular”.

Con su voz melodiosa y ritmos del “latin pop”, en “Sobra el espacio” se adentra en una narrativa sobre el amor.

“Es ese sentimiento, ese momento en una relación cuando está a punto de comenzar, que está esa química, que se están conociendo, y que todavía realmente como que todavía no han dado ese paso para formar una relación, pero ya están a punto, y es todo el nervio que uno siente en esos momentos. También, las reservas, como un poquito de miedo, pero a la vez muchísima emoción. ‘Ok, estamos aquí, vamos a dar el siguiente paso’ ”, describió en detalle con gran entusiasmo. “También es como un poco de ese coqueteo que está a flor de piel en esas etapas, cuando dos personas se están empezando a conocer”.

La primera versión del tema la escribió hace 15 años con una trama un tanto distinta, ya que abordaba más la incertidumbre del adiós. El sencillo que finalmente ve la luz lo trabajó con el músico Gabriel Mora, quien es coautor de la nueva composición.

“Fue una de las primeras que escribí, porque yo siempre he escrito desde bien jovencita, y es como un desahogo. Pero nunca me había tomado el tiempo, no me atrevía o no sabía cómo crear una canción como tal”, manifestó sobre su proceso creativo. “Para la pandemia fue que dije ‘quiero intentar esto’. Siempre he tenido esa curiosidad y esa espinita de hacerlo y ahí fue que me da el momento para sentarme con un amigo mío y empezar a producir temas míos. Empecé a buscar en todas mis libretas de hace muchísimos años y ahí encontré esta letra”.

El productor musical se convirtió en el cómplice ideal para poner a volar su inspiración. “Llevamos ya como tres años trabajando juntos en este proyecto. Su nombre real es Juan Gabriel Ramos, pero su nombre artístico es Gabriel Mora. Él lleva cantando muchísimos años. Saca su propia música y también toca muchísimo en eventos de todo tipo. Es muy bueno y le ha escrito a otros artistas”, dijo con admiración, y compartió detalles adicionales con relación al resultado de “Sobra el espacio”. “La original era mucho más suave y tiraba más como a una balada, medio experimental. Él la escuchó y le encantó, pero estábamos en esa onda de crear música un poquito más rítmica, que se pudiese bailar”.

El video musical, dirigido por Javier Rosado (Limbelcity), incluye escenas en La Cueva del Indio, en Arecibo, y de diversas localidades de Ponce.

“Buscamos espacios donde de pronto pudiésemos jugar visualmente, como que ver ese espacio así tan grande y luego entrar y buscar esa intimidad”. El bailarín Javismael Cruz se unió como coprotagonista. “También jugando con esa cercanía, con ese ‘como que nos tocamos o no nos tocamos’, con ese juego de acercarnos poco a poco”.

Miss D adelantó que seguirá lanzando nuevos temas en lo que queda de 2025. “Ya entonces el año que viene tal vez saque mi primer EP”.

A nivel sonoro, afirmó que se mantendrá en el pop latino.

“Me gusta ese ritmo”, aseveró con énfasis. “Tú puedes hacer muchas fusiones. En ‘Fondo del mar’ tienes pop, pero también tiene su ‘beat’ de reguetón; la de ahora con ‘dancehall’ ”, prosiguió sobre la versatilidad de ritmos en los que le gusta envolverse. “Hay otros que he creado que son un poquito más pop, que tienen esa influencia ‘disco’, un poquito más electrónica. Así que estoy jugando con diferentes ritmos, pero lo que se va creando está todo dentro del marco de lo que viene siendo ‘latin pop’”.