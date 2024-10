En el anhelo de lograr un estado de armonía plena, Denise Quiñones ve en el amor propio un asunto prioritario, pues para ella está claro que ser consciente de nuestro valor nos dará el impulso para velar por nuestro bienestar.

“Cuidar de uno, esa es la mejor manera de amarse y el mejor ejemplo de amarse a uno mismo es cuidándote el sistema en cuerpo y en alma”, reflexionó la exreina de belleza.

“Es esencial como parte del proceso cada vez aprender a amarse a uno mismo. Uno lo dice todo el tiempo, pero es realmente tomar conciencia de lo que significa y tomar todos los pasos de, así como tú quisieras o amarías a otra persona, así mismo cuidar de ti”, prosiguió antes de compartir sus cinco prácticas para lograr equilibrio en su vida.

PUBLICIDAD

Ser cautelosa con los alimentos que escoge, ingerir agua en abundancia y apostar por un buen descanso forman parte de esa rutina para lograr sentirse en una condición óptima.

1. Vigilar la alimentación

“Dentro de la parte que he ido descubriendo y que me ha ayudado a mantener armonía en todos los sentidos es que nos tenemos que cuidar también en términos de alimentación. Para mí ha sido clave en mi proceso. Las veces donde no me he cuidado bien, que no como los alimentos que son necesarios, la cantidad necesaria, las proteínas, es cuando más rápido me siento que me salgo de armonía y como que siento un desbalance en mi vida general. Es un proceso difícil, porque desde pequeños estamos tan inundados con tanta información y tantas cosas que no son buenas para nuestro sistema; desde chiquitos con tanta azúcar y tantas cosas que es un proceso uno ir cambiando el chip. También, es primordial una buena hidratación. Yo tomo bastante agua. Eso para mí es esencial”.

2. Dormir bien

“Lo próximo ha sido mejorar mi sueño. Para mí, el tiempo y la calidad de sueño ha sido un proceso de altas y bajas, porque ha habido momentos en que no puedo dormir mucho. Ha habido momentos de estrés en que, de momento, no tengo una buena calidad de sueño y cada vez veo esencial buscar las herramientas para uno poder crear esa disciplina al dormir y tener una constancia. Es sumamente importante”.

3. Realizar ejercicios

“Me gusta ejercitarme. Eso también es superpositivo, sea en lo que te encante hacer. Además del gimnasio, he encontrado más en estos últimos años que caminar me ayuda mucho físicamente, así como mentalmente. Caminatas de 15 minutos, 20 minutos, lo que puedas hacer, en el parque, la playa o en la trotadora, pero caminar me ha ayudado muchísimo”.

4. Leer

“La lectura es algo que también me calma, me centra. Me gusta mucho y me balancea, y dependiendo de lo que sienta que necesito, busco el tema sobre eso y disfruto la lectura”.

5. Meditar

“La meditación es la práctica que estoy tratando de desarrollar, siempre saco esos momentos de cinco a diez minutos donde me siento en silencio y lo que hago es concentrarme en mi respiración. Eso ha sido especialmente en estos últimos tiempos, estar más consciente de tomarme esos tiempos cuando, de momento, me estoy sintiendo agitada o estresada, como que me doy cuenta y paro todo, y lo que hago es que me siento y tomo, aunque sean entre cinco y diez minutos solamente para respirar y concentrarme en la respiración, cuatro segundos respirando profundo, y ocho segundos exhalando suavemente. Parece tan poco, pero eso me ha ayudado increíblemente”.