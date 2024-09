Hace tiempo aprendió que velar por el bienestar es un compromiso de todos los días. No basta con anhelarlo. Hay que tomar la iniciativa para lograr un estado óptimo más allá de las circunstancias que presenta la vida.

Para la exreina de belleza Karla Guilfú Acevedo, el cuidado de la mente y las emociones es un tema que acoge como parte de su interés por la sicología.

“Para mí, cuidar de mi salud mental es cuidar de mi bienestar en general y reconocer la conexión que existe entre nuestra salud mental y nuestra salud física”, expuso Miss Universe Puerto Rico 2023, quien aspira a culminar su maestría en consejería sicológica.

“Si realmente quiero gozar de una buena calidad de vida, si quiero gozar de la mejor versión de mí, si quiero disfrutar de las cosas y oportunidades que la vida me ofrece, tengo que cuidar de manera holística mi ser completo”, prosiguió en su reflexión y compartió cinco medidas que realiza para lograr este propósito.

1. Dar gracias

“Lo primero es practicar la gratitud todos los días. Hacerlo nos permite darnos cuenta de cuán bendecidos somos, de ver todo lo que sí tenemos, porque nuestra mente siempre va a querer enfocarse en lo que no tenemos. Hay que entrenar nuestra mentecita a ‘mira, hay mucho por agradecer’”.

2. Cuidar la alimentación

“Me gusta sentir que mi plato es uno balanceado. Siempre hay muchos factores que influyen, que quizás no todo el tiempo podemos cocinar, no todo el tiempo tenemos el acceso a ciertos alimentos, pero en la medida que tú puedas es importante tratar de tomar la mejor decisión posible. Si te toca comer fuera todo el tiempo, vamos a buscar cuáles son las mejores opciones. Para mí es bien importante porque me hace recordar que mi cuerpo es mi templo, donde habito, y me lleva a todas partes. Entonces me gusta cuidar mucho velando la importancia de consumir la fibra necesaria, la proteína saludable, las grasas saludables y los carbohidratos integrales que son tan necesarios para la energía que necesitamos para el día a día”.

3. Ir a sicoterapia

“No es que lo hago todo el año completo, pero ese espacio donde yo digo ‘para este proceso que estoy enfrentando ahora en mi vida, entiendo y comprendo que necesito un profesional para que me acompañe y me lleve de la mano y poder desahogarme y tener un espacio seguro. Si hay alguien que me va a dar una sugerencia, un consejo, unas herramientas, unas técnicas, que sea un profesional que sepa de manera objetiva decir lo que me conviene y no cualquier otra persona”.

4. ¡A moverse!

“Realizar actividad física. En eso se incluye hacer ejercicios, rutinas con pesas, porque considero bien importante el desarrollo de nuestros músculos. Hace poco que decía ‘no tengo tiempo’, y comencé a buscar en YouTube unas rutinas cortas de ejercicios con dos o tres pesitas que tengo en mi casa, y en 15 minutos yo siento una diferencia increíble. No me pongo una expectativa de que tengo que estar una hora en el ‘gym’. Vamos a hacer lo que es accesible para nosotros. El yoga lo sigo implementando porque esa práctica holística siempre me ha beneficiado. Y hasta bailar, porque el movimiento nos permite soltar emociones, soltar tensiones, no importa de qué manera lo hagamos”.

5. Cultivar relaciones sanas

“Procuro mantener relaciones interpersonales saludables con mi familia, con los seres que yo más amo. Trabajo en mantener esa comunicación, esos vínculos saludables de manera intencional, incluyendo las amistades que considero importantes, que aunque vivan lejos, esa llamada siempre esté presente. Esas relaciones interpersonales incluyen las relaciones de trabajo porque es con las personas que casi siempre pasamos más tiempo de nuestro día. Es importante cuidar esa comunicación”.