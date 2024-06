La amplia sonrisa no se borra en la reina de belleza Karla Guilfú Acevedo a pocos días para despedirse de su corona como Miss Universe Puerto Rico. De cara a la culminación de una etapa, confiesa que desde ya la nostalgia la invade por momentos. Pero pueden más el agradecimiento, las lecciones aprendidas y las alegrías del viaje recorrido para abrazar la realidad del proceso con la mejor actitud.

Le toca decir adiós, sí, pero pronto comienza otro recorrido de sueños y aspiraciones que le provocan una nueva mirada de ilusión.

“Hay un mar de emociones. He sentido de todo, no te miento”, confesó con la ecuanimidad que la distingue.

La nueva reina será coronada este jueves en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Yo creo que siempre que vamos a culminar una etapa, a hacer un cierre de algo tan lindo que estamos viviendo, es como nostalgia, es hasta un duelo que uno está viviendo, pero no para verlo de manera negativa. Creo que, simplemente, son procesos naturales, normales que los seres humanos vivimos y dentro de ese proceso, aunque está acompañado de esa nostalgia, también es lleno de ilusión y lleno de esperanza de lo que podría ofrecerme esa próxima etapa que voy a estar viviendo”, prosiguió la soberana durante el encuentro con Primera Hora.

El apoyo del público se convirtió en uno de sus mayores tesoros.

“Lo más valioso que me llevo es el cariño, el amor de las personas que me han apoyado desde el día uno. Saber que a través de mi representación pude sembrar esperanza e ilusión en muchas personas”, repasó emocionada y resaltó el apoyo especial que encontró siempre en su pueblo natal, Patillas.

La beldad reflexionó sobre el giro que tomó su vida tras alzarse con el título. “La realidad es que una vez tú eres una Miss Universe Puerto Rico tu vida cambia y aunque quisieras regresar a ciertas cosas de tu vida anterior, eso es bien difícil. Por ejemplo, algo que te pudiera decir, es bien normal que uno esté caminando en la calle, que uno vaya a centros comerciales y te reconozcan”, relató como una de las experiencias que ya forma parte de su cotidianidad.

“Quizá antes yo podía estar mucho más relajada. Quizás no me preocupaba tanto... ‘mira, tengo que estar bien vestida...’, quizás con un poco de maquillaje... porque la probabilidad de que me pidan fotos es bien alta”, prosiguió a modo de ejemplo, y aclaró que “no lo veo como algo negativo”. Por el contrario, lo disfruta, en especial cuando le piden consejos para competir en certámenes de belleza.

“Muchas niñas se me acercan, me dicen ‘quiero ser como tú’, ‘quiero hacer lo que estás haciendo’ ”, compartió la reina de 5 pies y 9 pulgadas de estatura. “Pero, aunque me digan ‘quiero ser como tú’, quiero que sean ellas y se mantengan alineadas a sus valores y a su propósito, que es algo muy único y que no necesariamente es el mío”.

Su enfoque lo mantiene en el deseo de explorar otros intereses. “He estado en todos estos pasados meses en un proceso de redescubrirme, de redefinirme, de yo tener claro quién es Karla luego de Miss Universe, así que siento que ya estoy bastante adelantada en ese proceso, aunque sé que el camino es largo y lo voy a seguir construyendo día a día. Eso es lo que más me emociona”.

Volver a la universidad es uno de sus nuevos proyectos.

“Quiero culminar mi maestría en consejería sicológica. Inclusive, ya estoy matriculada”, anunció con marcado entusiasmo.

El tema de la salud mental siempre lo expuso durante su reinado. Incluso, ha trabajado en proyectos para promover mayor atención y ayuda en esta área.

“Ser sicóloga fue una de las metas que me tracé y la tengo bien presente. Ya lo que me falta es muy poquito para culminar la maestría”. Seguir abordando el asunto a nivel público desde diversas plataformas seguirá presente.

“Me visualizo como una ‘speaker’, es una de mis pasiones. Me encanta dar charlas, dar talleres, llevar mi mensaje, ya luego de Miss Universe Puerto Rico, quizás en otra escala, yendo a diversas comunidades. Si se me da la oportunidad, no solamente quedarme aquí en Puerto Rico, pero también a nivel internacional, para mí sería una bendición”.

Ser actriz ya invade gran parte de su atención en lo profesional. “Visualizo seguir explorando el mundo del entretenimiento. Me encantaría seguir trabajando en la televisión como animadora. También, estoy explorando un poco lo que es la actuación. Ya culminé un primer semestre estudiando actuación en Fragoso Performing Arts (Studio) y en julio voy a estar tomando un taller de cine allá en México”.

Entre los aspectos que celebra en el plano personal está el amor que le sonríe con su compañero, quien también ha sido cómplice en sus aspiraciones profesionales.

“Este año cumplo 5 años con mi pareja, Giuliano Enrique. Te diría que ha sido parte inclusive de mi equipo de trabajo. Somos un equipo y él me apoya en todo lo que yo emprendo en mi vida. Estoy bien estoy contenta, agradecida de tener un compañero de vida tan excepcional como él”, resaltó y compartió los atributos que admira en él.

“Lo más lindo que me ha regalado mi compañero es la importancia de escucharme, de validarme, de apoyarme en las cosas que yo decido en cada una de mis metas, de no tener un ‘no’. Es una persona que puedo decir que es mi mejor amigo hoy día, y eso para mí ha sido clave para que la relación florezca y, a la misma vez, que mis metas también florezcan, y no solamente las mías, también las de él, porque de eso se trata. Somos un equipo y de la misma forma en que él me apoya, también ese apoyo que se vea del otro lado”.

Su consejo para las candidatas

Disfrutar a plenitud cada vivencia durante el reinado es uno de sus consejos principales para quien se corone como la nueva aspirante a traer la sexta corona de Miss Universe. La gala final se transmitirá por WapaTV a las 8:00 p.m.

“Es bien importante que tenga consciente que esto es un proceso que se va a las millas, como decimos nosotros. Es algo bien efímero”, expuso pensativa Karla Inelisse, quien logró la corona en agosto.

“Es importante que quien se esté visualizando en esta posición esté clara de cuáles son sus metas, de cuál es su propósito estando en la plataforma; que esté clara de lo que quiere comunicar en cada momento que tenga la oportunidad de tener un micrófono, y, lo más importante, que viva el momento presente”, agregó enfática. “Y aunque los procesos emocionales son normales, y te lo dice una que lo está viviendo y que es estudiante de sicología, es importante validar nuestras emociones y los procesos que vivimos, pero no dejar que esos procesos nos frenen o nos paralicen o nos hagan olvidar la gran bendición que estamos viviendo al ser Miss Universe Puerto Rico”.