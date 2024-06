WAPA Televisión se prepara para presentarle a los televidentes programación exclusiva rumbo a la noche final de Miss Universe Puerto Rico (MUPR) desde San Juan.

Este contenido incluye el programa especial MUPR: “Esencia”, la competencia preliminar y la noche final del certamen.

El especial “Esencia” cuenta con la conducción de Mónika Candelaria, quien hace un recuento por los logros de la organización durante los últimos siete años. La periodista compartirá entrevistas con expertos, exreinas, historiadores y delegadas que han ganado el premio Mujer de Valor por sus proyectos de conciencia social.

Este programa, grabado en exteriores y en el Fairmont El San Juan Hotel, se transmitirá el jueves, 20 de junio a las 10:00 p.m. Durante el especial se darán a conocer los nombres de los miembros del Comité de Selección que evaluará a las delegadas.

De igual manera, la competencia preliminar, celebrada en el icónico Teatro de la UPR de Río Piedras, presenta a las 28 delegadas en sus pasarelas de trajes de baño, diseñados por Lorel Aurora y su línea Mare Cheia, y sus vestidos de gala.

Bajo la conducción de Nicole Chacón y la participación especial de Karla Guilfú, Miss Universe Puerto Rico 2023, este espacio finaliza la selección de las 15 semifinalistas que se conocerán en la noche final.

La preliminar de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan se transmitirá el domingo, 23 de junio a las 8:00 p.m. El programa contará con las intervenciones musicales de Juan Manuel Restrepo y Christian Pagán.

Esa noche se otorgan los premios especiales a Mejor Cabello L´Oréal París Puerto Rico, Piel Radiante L´Oréal París Puerto Rico, Sonrisa Colgate, premio My Way by Giorgio Armani, Miss Fotogénica y Miss Personalidad.

La noche final de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan se celebrará el jueves, 27 de junio en directo en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré a partir de las 7:00 p.m.

Durante el día, toda la programación de Wapa Televisión ofrecerá información relevante sobre la competencia en la que se coronará a la sucesora de Guilfú y nueva embajadora de Puerto Rico.