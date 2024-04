Caras nuevas, veteranas en certámenes de belleza y una diversidad de edades es lo que presentan las 28 candidatas a la corona de Miss Universe Puerto Rico 2024, quienes buscarán representar a la Isla del Encanto en el certamen internacional que se celebrará en México en noviembre.

Yizette Cifredo, directora de la franquicia nacional, dio a conocer a las “bravas y valientes” aspirantes que buscarán ser la sucesora de Karla Guilfú Acevedo, quien alcanzó el “Top 5″ en la edición pasada del concurso en El Salvador y además se consagró con el premio de “Voice for Change” por su plataforma “Comencemos a sanar”.

Según la también animadora de “Noticentro al amanecer” de Wapa Televisión, la nueva cepa de competidoras, que rondan las edades de 19 a 46 años, representa la “esencia” de la mujer boricua, con todas sus variantes, historias, luchas y triunfos. En septiembre pasado, Miss Universe Puerto Rico acogió la nueva apertura del concurso internacional que no impone requisito en términos de límite de edad.

La directora del certamen local, Yizette Cifredo, se expresó sobre la noticia que trascendió ayer, la cual permite que cualquier mujer adulta podrá participar en Miss Universe.

“La esencia es donde está el fuego, donde está la fuerza que carga cada una de nosotras. Y si algo he afirmado en estos tres años (al frente de la organización) es que no existe solo una, existen muchas, y en esta plataforma queremos celebrar la esencia no de una, de todas las mujeres”, expresó Cifredo, quien adelantó que la competencia preliminar se transmitirá desde San Juan el próximo domingo, 23 de junio, mientras que la noche final será el jueves, 27 de junio, a partir de las 7:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Se transmitirá en vivo por Wapa Televisión y Wapa América.

“No se trata de formas, edades, cuerpos, colores; se trata de que ellas son las mujeres que están allá afuera y son todas dignas representaciones de las mujeres puertorriqueñas”, apuntaló.

Las palabras de la líder de Miss Universe Puerto Rico se validaron tan pronto entró Claribel Rosa Bocanegra, instructora de yoga y madre de cuatro hijos, quien a sus 46 años representa al municipio de Aguadilla. Mientras tanto, veteranas en certámenes como Génesis Dávila Pérez, Ivana Carolina Irizarry y Jennifer Colón Alvarado regresan al ruedo en este tipo de evento con las bandas de Arroyo, Lares y Orocovis, respectivamente.

Guilfú Acevedo, por su parte, exhortó a las concursantes nuevas a celebrar su más reciente logro pues tendrán la oportunidad de representar a su municipio, una acción que siempre llena de esperanza a sus compueblanos.

“Cada persona de sus pueblos las va a mirar, las va a apoyar y yo les invito a que vayan a sus pueblos, a que los abracen, los escuchen, que les dejen saber que esta responsabilidad y encomienda la han decidido tomar con mucho cariño y amor”, expresó la patillense.

“Mi mayor deseo es que lo disfruten, den lo mejor de sí... que la chica o mujer que entró a esta plataforma no sea la misma cuando se acabe esa noche final”, enfatizó.

“Ahora está en la cancha de ellas”

En un aparte, Cifredo expuso que las nuevas delegadas, a quienes catalogó de figuras “espectaculares” que merecen la oportunidad de representar la Isla, sobrepasaron las expectativas requeridas -o demostraron oportunidad de crecimiento- en áreas fundamentales como pasarela, proyección y oratoria durante la etapa de selección.

“Esas seleccionadas tuvieron todo lo que entendemos necesario para prepararlas para la competencia final. Ahora está en la cancha de ellas”, expuso la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, quien aseguró a preguntas de Primera Hora que las expectativas para esta edición son más altas de lo esperado, tras el éxito que ha tenido la organización en llevar delegadas que han logrado llegar a las mejores 10 por siete años consecutivos. “Nosotros no vamos a jugar o trabajar por menos de la corona”, agregó.

Cifredo expuso también que el propósito de sacar a la próxima soberana en verano es para tener más espacio para adiestrar a la futura candidata, así como aprovechar sus fortalezas para conseguir la sexta corona internacional de Puerto Rico.

“Nosotros estamos enfocados en qué necesita Puerto Rico para brillar y ganar. Estamos contentos con los pasados resultados, porque la verdad nos tenemos que sentir orgullosos, pero ya no queremos menos, ya nos toca”, manifestó.

Los seguidores de certámenes de belleza tendrán la oportunidad de acceder a contenido exclusivo que presentará Wapa Televisión en sus diversas plataformas. El canal estrenará el próximo 29 de abril el podcast “Voces de reina”, en el que Karla Guilfú entrevistará a las delegadas para conocer un poco más de su personalidad, su opinión sobre diversos temas de actualidad y las causas sociales que apoyan.

Por su parte, el programa digital “De quién es la corona”, moderado por Ashley Beth Pérez, regresa el 8 de mayo y constará de retos de fotografía que serán evaluados por un panel de expertos. Los profesionales, quienes además harán preguntas de fogueo a las delegadas, son Jaylene Álvarez, coach de reinas, científica y comunicadora; Steven Bonilla, creador de contenido y preparador de reinas de belleza, y David Soto, animador y preparador de reinas en oratoria. Este año, John Alicea, creador de contenido y coach de expresión verbal, se une al equipo con una sección en la que compartirá “Secretos de la corona”. Los seguidores también podrán ver el resumen semanal de las incidencias con las aspirantes tanto en web como en la programación de Wapa, en “Camino a la corona”.

Se anunció que la competencia Total Look Runway regresa con el Spot Light Fashion Show en el Fairmont Hotel San Juan. En este evento, las delegadas ponen en práctica lo aprendido en los talleres en cuanto a estilo, arreglo personal y pasarela. Más adelante se ofrecerán detalles adicionales a través de Wapa y de su plataforma digital.