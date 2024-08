Integrar prácticas que promuevan el bienestar representa una prioridad para la exreina de belleza Karla Guilfú Acevedo. Para este propósito, no basta con una buena alimentación y hacer ejercicios. También es primordial abrazar dinámicas que fortalezcan el lado mental y emocional.

Desde su paso en Miss Universe Puerto Rico, la también modelo natural de Patillas ha sido enfática en cuanto a cuidar este aspecto de su vida. El yoga es una de esas disciplinas en las que encontró un gran recurso para trabajar en ese equilibrio de cuerpo y mente.

“Yo considero al yoga mi medicina”, expresó tras una sesión con este medio en la que demostró varias formas que recomienda para comenzar a generar beneficios de esta práctica milenaria. “Yo puedo sentir dolor en una parte de mi cuerpo, ya sea en el área del trapecio, por ejemplo, el área del cuello, en mi espalda baja, en mis piernas. Puedo sentir alguna molestia, voy a mi ‘matt’, hago ciertos movimientos y ciertas formas y, literalmente, en menos una o dos secuencias, ya me estoy sintiendo diferente, me siento con más control sobre mi cuerpo y el movimiento”, agregó dentro de los beneficios que devenga. En este aspecto, se incluye el tema de la armonía.

“Cuando me encuentro en un espacio donde tengo mucha ansiedad, y los pensamientos están ahí a las millas, no me permiten quizás concentrarme en algo, el yoga yo sé que siempre es una solución, y cuando digo yoga esto no se trata de necesariamente hacer una clase completa de una hora, pero si estoy sentada o en un lugar público, sé que puedo regresar a mi respiración y concentrarme en mi respiración y hacer esos ejercicios, y ya te beneficias porque se trata de eso, de unir tu cuerpo con tu mente, y que tu mente no esté en otro lugar, de traerlo todo al aquí y al ahora”, sostuvo, y afirmó que “me hace sentir más viva, me hace sentir en más calma y con mucha más flexibilidad”.

El interés por esta práctica comenzó en la universidad. “Fue en el 2018, estudiando psicología, y siempre como una curiosidad del bienestar de la salud mental, de las distintas prácticas que existen allá afuera para nosotros cultivar una buena salud”, rememoró Miss Universe Puerto Rico 2023, quien aspira a culminar su maestría en consejería sicológica. En ese camino, se certificó en 2020 como instructora del estilo ‘hatha yoga’.

“Desde ese momento, he impartido clases de yoga a estudiantes en distintas escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. También, a envejecientes. Hemos hecho dinámicas de yoga en silla”, repasó Karla al hacer referencia a su taller “Yoga como autocuidado”, diseñado para grupos. A su vez, aprovechó para establecer el propósito de esta práctica. “Viene de la India y yoga significa unión en sánscrito, entonces, lo que trata es de invitarnos a recordar la importancia de unir nuestra mente con nuestro cuerpo”, explicó, y de paso, abundó sobre cómo a nivel físico reflejamos dolencias que pueden tener su origen en lo emocional.

“Nosotros somatizamos lo que sentimos, se refleja en nuestro cuerpo. Liberar las emociones a través del movimiento nos ayuda. No hay que esperar a ir todo el tiempo a buscar afuera ese medicamento”, dijo, y aclaró que no se trata de sustituir unos cuidados médicos recomendados, sino de integrar el yoga como vehículo para el bienestar. Liberar el estrés, tener concentración, calmar la ansiedad, fortalecer los músculos y ganar mayor flexibilidad son solo algunos de los tantos beneficios.

Karla también hizo referencia al yoga sensible al trauma, dirigido a quienes han experimentado alguna situación difícil o angustiante. “Su sistema nervioso está tan alterado, que entonces se trabaja diferente. Se cambia el lenguaje que usamos para evitar detonar distintas situaciones. Es sensible a las necesidades particulares de cada quién, y se trabaja de la mano con la persona”, especificó, y aclaró que, aunque todavía no es instructora certificada en esta área, aprender sobre el tema “cambió la forma en que yo veía y enseñaba el yoga”.

Una de las intenciones de Karla es que nadie se imponga limitaciones para practicarla. “Es accesible a todas las personas, no importa en qué nivel se encuentre”, dijo entre sus ventajas. “Pacientes de fibromialgia, de estrés postraumático, sobrevivientes de traumas en general, paciente con trastornos de salud mental como depresión y ansiedad”, enumeró a modo de ejemplo. “Es importante que el mundo sepa que el yoga es accesible para todos los cuerpos, para todas las personas, no importa de dónde vengas, qué limitación física”, expresó enfática.

“Aunque tú estés en la cama y no puedas moverte, hay formas en las cuales tú puedes adentrarte en esta práctica comenzando con la respiración y movimientos sutiles de las extremidades. Con la práctica constante el cuerpo va a ir respondiendo para tú ir avanzando y gozar de los beneficios que te brinda”, prosiguió con entusiasmo. “Lo importante es que entiendan que hay herramientas que tú estando en tu espacio, desde tu intimidad, utilizando solo tu cuerpo, puedes implementarlo y sumar a tu bienestar”.

Anímate a practicar

