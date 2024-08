Darle vida a un personaje que provocó memorias felices en su crianza llena de júbilo a la actriz puertorriqueña Denise Quiñones.

La excentricidad de “Morticia” dentro de “La Familia Addams”, sus valores particulares y su peculiar “look” son atributos que cautivaron su admiración desde que se topó con ella en el cine, particularmente con el toque que la actriz Angelica Houston le impartió a la icónica matriarca en las dos películas que estrenaron en la década de los noventa.

El reto de adentrarse en su piel, de inmortalizarla para el público boricua con un semblante inexpresivo, su melena negra y los labios rojos provoca gran entusiasmo en la artista.

“Es un personaje que atesoro”, dijo sobre la extravagante mujer que disfruta cortar rosas para solo usar sus tallos como decoración. “Yo crecí siendo fan de la película donde está Raúl Juliá y Angelica Houston, Christina Ricci, un ‘cast’ espectacular. Es una película que marcó mi infancia y ahora poder tener ese personaje que me había llamado la atención en aquel entonces, y todavía… Estoy superemocionada, deseosa de arrancar el proceso de ensayos”, sostuvo sobre la comedia musical que a partir del próximo 25 de octubre se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Desde el inicio de su trayectoria, Denise se ha ganado el amor de sus seguidores con su carisma y su actitud risueña. Con “Morticia” proyectará un lado diferente a su manera de ser.

“Creo que va a ser un proceso bien chévere. A mí me encantan los personajes que mientras más se apartan de mí, de las cualidades que tengo en el día a día, como que me emocionan más”, dijo con cierta timidez la actriz, quien se ha destacado también en el cine. “Son más divertidos, adentrarme en ese lado misterioso. Ella es medio excéntrica y misteriosa, y me parece ‘supercool’ ”, prosiguió sobre la dedicada esposa y madre.

Si bien la famosa actriz de Hollywood le servirá de referencia para la proyección de su papel, Denise también trabajará en impartirle su toque. “Han hecho varias versiones, la serie de televisión nueva de Netflix (‘Wednesday Addams’), muñequitos, la serie original, así que quiero hacer un poquito más de ‘research’ (investigación) y ver las diferentes ‘Morticias’, porque la que tengo grabada en mi mente completamente es la versión de Angelica Houston, que fue extraordinaria”.

La puesta en escena en español de “La Familia Addams”, inspirada en el núcleo familiar que el caricaturista Charles Addams dio a conocer a finales de la década de 1930, contará con Marcos Santana como director y coreógrafo. Será un reflejo del famoso musical de Broadway. La trama presentará cómo la armonía de los “Addams” se ve afectada luego de que “Merlina” se enamora de “Lucas Beineke”, un joven “normal” que viene de un entorno distinto al de su familia. Juan Carlos Rodríguez tendrá a su cargo la dirección musical en esta producción de BAS Entertainment.

“No tienes que saber de historias pasadas para poder entender lo que ocurre en este musical”, aclaró la artista, y resaltó cuánto disfruta trabajar en el teatro musical. “Es el único espacio donde puedes unir las tres ramas que amo tanto, que es el baile, el canto y la actuación”, sostuvo con gran ilusión Miss Universe 2001. “Poder hacerlo todo a la vez es como una bomba de amor, de pasión. Siempre siento que lo disfruto”.

El reto de hacer creíble una interpretación es una experiencia que valora como parte de su desarrollo creativo. “Yo creo que siempre hice exploración del ser humano, de ese proceso de cómo salirte un poco de tu zapato y poder ponerte la piel y en los zapatos de otra persona. Lo amo tanto. Para mí es como una responsabilidad que la llevo como un acto de amor, el yo poder convertirme en otra persona, y en ese proceso y en la expresión de esa persona compartir emociones, primero conmigo y con mis compañeros en tarima y, obviamente, con el público. Siempre me atrapa”.

El elenco incluirá a Ernesto Concepción (“Gómez”), Denise Quiñones (“Morticia”), Yeidimar Ramos (“Merlina”), Noah Seda (“Pericles”), Juan Pablo Díaz (“Tío Lucas”), Magali Carrasquillo (“Abuela”) y Joaquín Jarque (“Mayordomo”). La familia “Beineke” será representada por Luis Obed Velázquez (“Tomás”), Víctor Santiago (“Mauricio”) y Sara Jarque (“Alicia”).

“Estoy muy emocionada porque hay muchos compañeros con los que he trabajado y otros que no conozco. Estoy superemocionada de trabajar con Magali Carrasquillo, que la adoro. Nunca había trabajado con ella en un proyecto actoral”.

Encontrarse nuevamente con Ernesto Concepción para el proyecto también lo celebra. “Me llena de mucha emoción. Trabajé con él en una obra hace muchísimos años”, dijo, y expresó un entusiasmo similar ante la oportunidad de lucirse en el escenario con el resto del reparto.

La fecha de estreno será en octubre. “Me encanta porque llega justo en temporada de Halloween, que está chévere como actividad familiar, para los jóvenes, para toda la familia. La van a pasar superbién”, aseguró con notable entusiasmo.

El catálogo musical se compone de más de 25 canciones de Andrew Lippa. “La música está increíble. Me he puesto esta última semana a escuchar el ‘soundtrack’ y la música está brutal. Tenemos unos directores increíbles. Estoy superemocionada de volver a trabajar con Marcos Santana, que pude trabajar con él en ‘In the Heights’, un proyecto fenomenal. Así que va a ser un espectáculo de altura y lo más chévere es que es una obra para toda la familia, en la que se van a reír muchísimo y eso siempre viene bien”.

Los boletos están disponibles en la plataforma Pietix.com y en familiaaddams.com.