No necesitas corona para sentirte rey o reina.

A la hora de nombrar su nueva colección de fragancias, la presentadora radial y exreina de belleza Denise Quiñones se inspiró en la sensación de empoderamiento que todo ser humano es capaz de desarrollar. Queen (reina) para la que representa su cuarta fragancia de mujer, y King (rey) para la que se convierte en su primera dirigida al sector masculino fueron los nombres que resonaron para este nuevo proyecto.

“Cuando llega la fragancia, me dio esa sensación de poderío, de sentirte bien, como reina”, dijo sobre el proceso la también responsable de los perfumes Deseo, Dulce Amor y Caribe. “Me dio ese feeling, ese mood de mucho poderío y de mucha sensualidad al mismo tiempo, y sutileza. Me gustó mucho y también quería llevará ese mensaje, de que todos somos todos y podemos ser reyes y reinas de nosotros mismos, de nuestras vidas”, afirmó en detalle Miss Universe 2001, reflejando su entusiasmo por estar envuelta en este proyecto. “No necesitamos mucho, más que sentirlo y empoderarnos”.

La composición aromática de Queen es floral, frutal y con madera. Cuenta con notas de bergamota, jazmín, palosanto, cedro, almizcle, madera, ámbar y musgo.

“Los de varones como que son demasiado fuertes, al punto de que te marean, y quería crear uno con buena fijación que tuviese este feeling varonil, pero también, que tenga un poquito de su dulcecito y su suavidad”, reveló sobre la intención de King. Los olores incluyen bergamota, ciruela, pimienta negra, cuero, cedro, madera de cachemira, cacao, musgo de roble y madera ambarada. “Fue retante porque fue la primera vez, pero a la misma vez, como que estaba bien clara de los olores que me gustaban”, dijo la también actriz y bailarina.

Los visuales promocionales la presentan junto al modelo puertorriqueño Francisco Paniagua. “Quería llevar ese mood de sensualidad, pero también de realeza”, mencionó. “En este caso estamos con jeans, una blusa, y quería llevar también ese mensaje de que no necesitas tanta parafernalia ni tanta cosa, ni títulos ni nada para realmente sentirte bien contigo mismo”.

Están disponibles a través de farmacias y perfumerías locales, entre otros. ( Nahira Montcourt )

De paso, compartió lo que considera clave para creer en el valor propio, más allá de título o bienes materiales. “Mucha aceptación personal y amor propio, para mi esa es la clave de una reina y la clave de un rey, aceptarnos como somos, con nuestras debilidades e imperfecciones y con nuestras fortalezas y nuestros valores. Aceptarnos como entes que vamos evolucionando, como seres de luz, como seres de amor, y amarnos completamente”, dijo.

“En la vida no todo el tiempo te vas a sentir de la misma manera, pero en el fondo siempre creo que tú puedes crear una constante. Para mí, esa es la paz. Si la desarrollas, es algo que siempre vas a tener, independientemente de los días buenos, de los días malos, de los días que sientes mucho dolor, tristeza, retos, frustraciones”, reflexionó, y confesó que lo ha logrado con cierta disciplina.

“No es fácil llegar a eso. Es un desarrollo constante. Para mí ha sido a través de los años, a través de experiencias, de mucha meditación, de hablarlo con diferentes personas, de comunicar, de también guardar los momentos de silencio y de retrospección. No es un proceso fácil, pero se puede lograr”.

Ambas fragancias están disponibles en Walgreens, farmacias y perfumerías locales, y a través de Amazon. Como parte de la campaña promocional de Queen y King, el sábado 2 de diciembre Denise compartirá con su público en Walgreens de San Patricio Plaza de 2:00 a 3:00 de la tarde.

Apuesta al talento de Karla Guilfú

Con gran emoción, Denise Quiñones manifestó su admiración por Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfú Acevedo, y su confianza en que cuenta con los atributos para brillar en la próxima ceremonia de Miss Universe, que se realizará este fin de semana.

“Estoy súperemocionada, loca que llegue el sábado a ver qué sucede porque me siento muy feliz con Karla”, expresó con una amplia sonrisa. “No la conozco en persona, pero siento como que la conozco. Tiene ese don de gente, tiene esa humildad, tiene una proyección increíble. Es sumamente preparada. Se expresa muy bien. Emana esa seguridad y esa paz, pero a la misma vez como que tiene su chispa y su carisma. Encuentro que tenemos una candidata supercompleta”, resaltó quien se desempeñó como directora de Miss Universe Puerto Rico de 2018 a 2021. “Estoy bien contenta por ella”.

La artista manifestó que perfila varios proyectos en agenda para 2023. “Por ahora estoy concentrada en el perfume”, expuso la presentadora del programa radial Lunch Break (Mega 106.9 FM), que modera junto a Layza Torres y Xavier Torres. “Para el año que viene ya tengo varias ofertas de teatro. Todavía no me dejan, no puedo decir nada, pero se viene mucho teatro. También, a ver si logro el año que viene poder empezar a sacar algunos sencillos de música que he estado produciendo”.