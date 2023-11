Vuelven a encontrase en un certamen de belleza Miss Puerto Rico Karla Guilfú y Miss Tailandia, Antonia Porschild.

Sucede que la tailandesa ganó el certamen de Miss Supranational en 2020 y curiosamente la boricua compitió en el certamen del 2021. En esa ocasión ganó Namibia y Karla fue primera finalista, pero se conocieron en dicho certamen y como la vida te da sorpresas, ahora compiten una contra la otra. Ambas van por la corona de Miss Universo y ya veremos si ganan. O sea, que ambas tienen experiencia en certámenes internacionales.

Por otro lado, la promoción del certamen sigue resaltando a las latinas. De hecho, la concursante de El Salvador fue entrenada en parte en República Dominicana y dicen que pasó por el quirófano para hacerse unos arreglos que le quedaron súper. En su país fue criticada cuando ganó, dijeron que estuvo desaparecida tres meses mientras la entrenaban. Dicen también que le enseñaron desde modales de una reina anfitriona hasta inglés. Umm... esto me suena a que Magaly Febles, como buena entrenadora de reinas, tuvo algo que ver pero ya veremos. Mientras, la boricua sigue entre las favoritas.

Entre galanes Dayanara

Excelente la conferencia de la película Padres, donde Dayanara Torres sigue reinando y sus galanes ni se diga.

El que Lifetime se fijará en Puerto Rico para el proyecto Padres, capitaneado por Rafael Abudo Masso, fue cuesta arriba pero se logró, según me comentó Eduardo “Eddy” Ruiz, presidente y gerente general de Lifetime y A&E Networks Latin América, quien viajó especialmente para esta presentación.

“Puerto Rico siempre ha estado en nuestros planes, pero mayormente hemos llegado a mercados como México, Argentina, y acá es como lo mejor de dos mundos. Pero a veces los derechos de presentación no permiten que hagamos algunas cosas. Si una cadena en Estados Unidos tiene los derechos de tal o cual película o serie hay que respetar y por eso mayormente hemos estado un poco ausentes de este mercado. No es que no hayamos visto lo que se hace aquí, al contrario, soy puertorriqueño y nada me complacía tanto como una producción hecha en Puerto Rico. Ahora es que se ha dado todo, un buen libreto que apela a nuestro público, actuaciones impecables y te aseguro que después de ver la creatividad de los puertorriqueño ya hemos estado pensando en otros proyectos para el 2024″, comentó.

Mientras, el actor Rodolfo Salas, quien con su papel de villano en Perfil falso, de Netflix, se ganó el coraje de muchos, aseguró que desde que llegó ha estado con tanto trabajo que no ha podido ni ir a la playa.

¨Me encanta todo lo que estamos haciendo en Padres y mi personaje va a gustar mucho¨, afirmó.

¿Qué tipo de papel prefieres? ¿El de villano como en Perfil falso?, le preguntamos.

“En Perfil falso el papel se presta y te exige muchos cambios de matices en tu actuación. No es un personaje que lo creas pensando solo en la maldad. Él sufre también, pero se enriquece uno como actor cuando vemos que es como un cazador cazado. Sus mentiras se las cree, engaña a veces... es por amor, incluyendo el amor a él mismo. Pero a fin de cuentas, termina. Bueno que la vean”, sostuvo.

Respecto a su trabajo junto a Dayanara Torres y al actor Lucciano D’Alessandro, comentó que era un equipo que se llevaban muy bien y la armonía entre todos se notaba. El elenco lo integran Alexandra Malagón, la actriz venezolana Mimi Lazo, Carola García, Marcos Carlos y más de 20 actores.

El presidente de Jurutungo Films, Rafael Abudo Masso, está muy feliz con ̈Padres para la cual llevaba trabajando varios años, desde buscar el financiamiento hasta ver que su deseo se hace realidad. Padres será estrenada en cines y luego el público la verá en Lifetime.

El ambiente en la conferencia de prensa fue excelente entre todos y sin lugar a dudas, por lo que vimos, será un éxito entre el público femenino. Ni se diga… Ya verán.

Ángel Rosa dio el salto

Otro que cogió la pértiga y brincó de Wapa para Telemundo fue el analista Ángel Rosa. De hecho, rumores en el área de Mayagüez indicaban que Ángel era uno de los candidatos más fuertes para sustituir al cacique de la Sultana del Oeste, José Guillermo Rodríguez, en la poltrona municipal.

Pero nunca me lo imaginé de alcalde, aunque creo que hubiese sido muy bueno. Ah, pero ahora con su llegada a Telemundo en pleno lío de las primarias y elecciones estará más que querido. José Cancela, presidente de Telemundo, me dijo que estaban muy contentos con la llegada de Ángel y que seguía reforzando su equipo de analistas de cara a las elecciones. Definitivamente eso es así.

Ya veremos como contraataca Wapa. Hello, gracias.