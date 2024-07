Será una “familia Addams” criolla.

Las ocurrencias y situaciones particulares de estos excéntricos personajes se apoderarán del escenario en el Centro de Bellas Artes de Santurce a partir del próximo 25 de octubre a través de la comedia musical “La familia Addams”.

Ernesto Concepción, Denise Quiñones, Yeidimar Ramos y Noah Seda forman parte del reparto principal, que lo completan Víctor Santiago, Luis Obed Velázquez, Sara Jarque, Juan Pablo Díaz, Magali Carrasquillo y Joaquín Jarque.

La trama presentará con humor cómo la armonía del hogar “Addams” se verá afectada luego de que “Merlina” se enamora de un joven agradable (“Lucas Beineke”), pero el que sus padres nunca conocieron y quien viene de un entorno distinto al que su familia está acostumbrada. Todo se complica la noche en la que organizan una cena para el novio “normal” de “Merlina”. ¿Será el indicado ante los ojos de “Gómez” y “Morticia”?

PUBLICIDAD

Marcos Santana, a cargo de la dirección y coreografía, estableció que el libreto escrito por Marshall Brickman y Rick Elice para Broadway tendrá una versión adaptada para el público local. “Podríamos decir que va a ser una familia criolla, pero vamos a mantener la originalidad de la pieza musical con el respeto que los autores se merecen. Va a ser un libreto revisado para Puerto Rico”, dijo mediante videollamada durante el encuentro de prensa hoy en el Museo de Arte de Puerto Rico para presentar al elenco. De paso, destacó su admiración a este clan particular por tratarse de “una familia que son un ejemplo para sus hijos, son una familia que aceptan a todos tal y como son, sin juicios, sin prejuicios y sin ningún discrimen”.

La pieza en español contará con más de una veintena de canciones de Andrew Lippa, y subirá a escena como parte de la Temporada Broadway en San Juan 2024 en un acuerdo especial con Theatrical Rights Worldwide.

Ernesto Concepción, quien le dará vida a “Gómez”, confió en el apoyo del público local para la puesta teatral. “Va a ser divertido para nosotros hacer esto, y seguro de que esa alegría y ese entusiasmo lo vamos a proyectar al pueblo de Puerto Rico, que sé que nos va a apoyar y va a disfrutar este montaje”.

Denise Quiñones, encargada de interpretar a “Morticia”, confesó su entusiasmo por formar parte del proyecto de BAS Entertainment, del productor Ender Vega, y que tendrá como director musical a Juan Carlos Rodríguez. “Me alegra formar parte de esta familia, y me llena de mucha emoción. Yo tengo de referencia a la película con la que crecí, que fue la película de con Raúl Juliá y Angelica Houston (”The Addams Family”, 1991). Crecí con esa película”, reveló sonriente. Cabe resaltar que “La familia Addams” ha tenido un resurgir en la nueva generación a través de la serie “Wednesday”. “Vamos a crear un espectáculo de primera para el público puertorriqueño, y superhonrada de poder tener nuevamente una oportunidad de estar en las tablas”.

PUBLICIDAD

Yeidimar Ramos, quien hará el papel de “Merlina”, expresó su ilusión de trabajar en la pieza musical. “Amo el teatro musical. Llevo muchos años entrenando para tener un personaje como este. Es un personaje muy exigente. No tan solo me va a retar musicalmente, sino que también me va retar actoralmente porque yo soy una persona mucho más brillante y emocional, y aquí me va a tocar explorar otra dinámica totalmente diferente”, expuso al hacer referencia a la personalidad fría e inexpresiva de su caracterización como hija los “Addams”. Noah Seda tendrá a cargo representar a su hermano “Pericles”.

Juan Pablo Díaz se mostró emocionado no solo de darle vida a “Tío Lucas”, sino de trabajar por primera vez en un musical teatral con su madre, la veterana actriz Magali Carrasquillo (“La Abuela”). “Solamente tomó 41 años. Trabajamos juntos por fin”, celebró con su habitual sentido del humor, tras bromear que adquirió el papel “porque mi mamá me consiguió el guiso”. A su vez, valoró la oportunidad de trabajar también “con grandes compañeros y compañeras”.

Desde la izquierda, Luis Obed Velázquez, Sara Jarque y Víctor Santiago, quienes representarán a la familia "Beineke". ( Carlos Rivera Giusti )

Víctor Santiago será “Mauricio Beineke”, el padre del novio, “Tomás” (Luis Obed Velázquez). “Bien contento de estar aquí”, dijo. “Esto para mí, dentro de lo que es trabajo y respetamos, me encanta, jugar en escena y poder tener la oportunidad de crear estos personajes, así que va a ser un placer”.

Sara Jarque también reflejó su contentura por formar parte del elenco en su personaje de “Alicia”, esposa de “Mauricio”. “Estoy muy feliz de formar parte de todo”, afirmó con ilusión. “Cuando Ender me llamó, él sabe que moví cielo y tierra para poder estar en este elenco. El teatro musical es lo más que amo hacer”.

PUBLICIDAD

El “ensemble” lo integran Adrián Isaac Rivera, Alejandra Reyes, Allison Trinta, Brian Márquez, Heber Mejía, Jesús Sánchez Rodríguez, Luz Marina Cardona, Nicole Angelis Rivera, Ricardo Laboy, Ricardo Arribas, Solimar Arzola, Sonya Hernández, Stella Casas y Yan Carlos Díaz.

Ender Vega apostó a la trama divertida de “La Familia Addams” para llevar un momento de inolvidable en el público. “Estamos seguros de que toda la familia va a disfrutar de esta historia apasionante, insólita, de risas, contradicciones, un libreto bien gracioso. Vienen unos giros sorprendentes. Sabemos que se la van a disfrutar”.

Los boletos están disponibles a través de Pietix.com y familiaaddams.com