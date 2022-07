Como en una película de ficción, el actor británico Joseph Quinn se salvó de una detención en el aeropuerto de Estados Unidos, gracias a su icónico personaje, Eddie Munson, en la exitosa serie “Stranger Things”.

Fue en entrevista con Jimmy Fallon, en el programa “The Tonight Show”, donde la celebridad contó su experiencia al ser “atrapado” por la policía debido a inmigración estadounidense, pues viajó al país para encontrarse con el presentador.

Luego de que Fallon y Quinn se saludaran, éste último agradeció la invitación al programa: se trataba de su debut en un show de entrevistas.

“Es tan lindo estar aquí, porque casi no lo logro. Me retuvieron en inmigración ayer”, dijo, “Me llevaron, más o menos como a un cuarto, y me pidieron que esperara ahí unos 20 minutos”.

El actor de 28 años, que en ese momento actuó el suceso, agregó: “Me llamaron a un escritorio donde alguien me preguntó, ¿qué está haciendo en los Estados Unidos señor?, y yo dije bueno en realidad estoy aquí para conocer a Jimmy Fallon en ´The Tonight Show´”.

Aunque Joseph trató de explicar su visita al país, el personal de sugurad no le creyó, lo que provocó risas en los asistentes al programa, luego comentó: “Uno de sus colegas me miró, lo miró a él y dijo deja a Eddie en paz”.

La persona que lo estaba interrogando le volvió a preguntar al actor que quién era, a lo que el oficial que lo había reconocido dijo: “Es Eddie de ´Stranger Things´”.

“Él (oficial) dice ¿Tú eres Eddie Munson?, y yo estaba como, pues sí”, dijo el actor.

El oficial, aprovechó para sacarle información sobre la siguiente temporada: en los capítulos anteriores, los fanáticos se han enfrentado a las muertes de algunos de los personajes.

“Él preguntó, (Eddie Munson) ¿vuelve a la siguiente temporada?, y yo le dije ¡No lo sé¡”, a lo que el oficial prosiguió a darle su pasaporte no sin antes decirle, “más te vale”.

Fallon no pasó por alto la historia, pues a su estilo alegre, hizo una broma de la situación, ya que el joven le llevó de regalo una camiseta del club Hellfire, un grupo de juego (calabozos y dragones) que dentro de la historia de ficción, Quinn dirige.

“Me siento honrado, usaré esto. No puedo esperar. Me pondré esto en inmigración, será fantástico”, comentó el presentador.