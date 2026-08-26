Diane Ferrer dejó claro que estar en la televisión puertorriqueña por más de 11 años, siete de ellos en Wapa Televisión, ha sido una constante prueba de adaptación llena de emociones y luchas internas conquistadas.

“Cuando doy para atrás todo lo que he hecho en Wapa, fue de una manera bien interesante que yo llegué a ser la ‘host’ de ‘Guerreros’, con mucho miedo, de no saber si lo iba a hacer bien, si iba a estar a la talla en ese momento”, expresó la presentadora de televisión, haciendo referencia al “reality” competitivo que estrenó en el año 2019, una oportunidad que surgió luego de que un ejecutivo del canal se topara con un video en su cuenta de YouTube.

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Ahora está a punto de cumplir tres años como coanimadora del programa vespertino “Viva la tarde” y manifiesta la satisfacción de superar un camino que comenzó con dudas sobre su capacidad ante las cámaras y que hoy la consolida como una de las figuras más polifacéticas del entretenimiento local.

En entrevista con Primera Hora, la comunicadora confesó que los formatos de entrevistas representaban uno de sus mayores temores al inicio de su carrera en la pantalla chica. Tras su paso por la competencia “Guerreros”, donde la dinámica exigía una alta dosis de energía e improvisación, la transición hacia un espacio diario de variedades implicaba un ritmo completamente distinto.

“En ‘Guerreros’, a mí lo menos que me gustaban eran las entrevistas. Como que le tenía miedo a no saber qué preguntar, que no se me ocurriera nada... Y cuando llego a ‘Viva la tarde’, que de eso se trata todo, pues tenía que hacerlo. Aprendí y fue como la escuela”, expresó Ferrer sobre el proceso de vencer sus propias inseguridades.

Esa capacidad para ajustarse a distintas exigencias de producción le permitió fluir con soltura y comenzar a asumir proyectos de gran escala dentro del propio canal, desde ser coanimadora de Miss Universe Puerto Rico 2024 junto a José Santana desde el Centro de Bellas Artes de Santurce, hasta liderar como presentadora principal la segunda temporada del más reciente “reality show” competitivo “¡Claro que baila!”, donde al principio anhelaba convertirse en concursante.

“A mí siempre me gustó bailar y cuando hablaban de ‘¡Claro que baila!’ llegué a mencionarles que si me necesitaban de participante, yo con toda alegría iba a ir a participar... Pues cuando me mencionan ser la ‘host’ me puse muy contenta. Aun así dije: ‘¡Ah diantre, ya no voy a poder participar!’”, sostuvo entre risas.

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Ferrer asumió el reto de presentar nuevamente una producción del Canal 4 “con mucho amor”, aunque el mismo le exigía modular su estilo de comunicación.

“El productor de ‘¡Claro que baila!’ me decía: ‘tienes que bajarle. Acá es de noche, es un programa elegante. Piensa como Miss Universe Puerto Rico, pero con un poquito de más energía, pero no tanta como ‘Viva la tarde’, que es por el día’. He aprendido que todo tiene su tipo de energía dependiendo el horario”, reflexiónó.

Pero a diferencia de sus primeros pasos en la pantalla chica, esta vez fue un proceso que no solo disfrutó plenamente, sino que también se topó con la gran acogida que recibió esta reciente temporada de la competencia, la cual han conquistado la ex Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfú Acevedo, así como el pelotero y comentarista Iván de Jesús, Jr.

“Wapa ha sido una escuela y una evolución constante de mi trabajo”, afirmó al tiempo que miró en retrospectiva sus comienzos en la televisión en 2015, dos años después de conquistar la corona de Miss Puerto Rico Petite, reconociendo que la joven que se crió en Caguas no se hubiera imaginado ser parte de la televisión local.

“Yo le diría a la Diane de ese tiempo que si bien es cierto que no pensé que iba a llegar a donde estoy ahora —y que ya pensaba que no iba a lograr ser presentadora de televisión— tenía claro que a mí me gustaba hablar a la cámara, que me gustaba comunicar. Y decidí hacerlo a través de YouTube, porque son herramientas y plataformas que existen, que son gratis, y le diría a ella que lo haga, que cuando te gusta algo de corazón lo hagas, que si la oportunidad está para ti va a llegar en algún momento”, manifestó.