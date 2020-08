Lo menos que imaginó Diane Ferrer era que los menos de 200 suscriptores que tenía en su canal de YouTube sobre tips de viajes y belleza, le darían la visibilidad suficiente para su salto a la televisión con un programa en uno de los principales canales locales y en horario estelar.

La presentadora del programa de retos “Guerreros”, que transmite Wapa, siempre tuvo aspiraciones como animadora. Lo dejó saber en el momento en que se coronó como Miss Petite en el 2013, pero hasta entonces su ejercicio más cercano frente a las cámaras eran los vídeos que realizaba para la plataforma de vídeos sobre sus experiencias de viaje y belleza.

PUBLICIDAD

“No tenía ni 200 subscribers, pero era feliz”, comentó la presentadora, de 31 años.

Luego le dieron la oportunidad de presentar el mismo certamen de belleza, y cuando entró como modelo al terminado programa “Sales de oro”, a veces tuvo que apagar fuego como animadora sustituta.

Fue un vídeo en el que ella probaba unos chocolates con el alcohol, el que le sirvió a una de sus seguidoras en las redes sociales como herramienta para recomendarla ante el presidente de programación, producción y promociones de Wapa, Jimmy Arteaga.

“Yo estaba en la calle, saliendo de mi otro trabajo, y Jimmy me llama y me dice, ’Tengo esta oportunidad, me gustaría castearte’”, recordó de la experiencia que tuvo hace más de un año.

Diane entró “crudita”, pero deseosa de encontrar su espacio en la pantalla, aun cuando llegó a creer que su tiempo había pasado, porque ya había entrado en su tercera década de vida. “No creía que a los 30 años llegara a un programa importante, y que de momento pase, es una emoción bien grande”, expresó la cagüeña, residente de Arecibo.

“Me parece increíble cómo Dios puso un programa con el que yo me sintiera tan cómoda haciéndolo. Antes de estar en televisión, decía, lo que fuese: periodismo, animador,a moderadora, pero jamás pensé que cayera algo tan a mi medida. Soy competitiva, me gusta la competencia, ser yo es muy fácil, no tengo que fingir ni ser tan perfecta”.

La personalidad que proyecta en pantalla es tal cual es. No finge ni tampoco estaría dispuesta a llevar situaciones montadas que engañen a la audiencia. Tampoco discursos de tono machista.

PUBLICIDAD

“Nunca me prestaría para faltarle el respeto a alguien, ni para que me lo falten. En el momento en que haya una situación en el programa donde me falten el respeto, así mismo en vivo doy un alto y no permito que eso siga sucediendo”, afirmó la exbailarina y actual promotora de un negocio multinivel de productos de belleza. “Nada que vaya en contra de mis principios, de mis valores, de lo que a mí me enseñaron, voy a estar dispuesta a hacerlo, porque lo que entra a ’Guerreros’, no es un personaje. Cuando entro a ’Guerreros’, soy Diane Ferrer y lo que estoy haciendo allí, es quien soy yo”.

Hay cosas que anuncian al aire, que a veces he preguntado, ’Pero por qué no me anunciaron esto’, y me dicen, ’Porque queríamos tu reacción genuina y no eres buena actriz” -Diane Ferrer, animadora de "Guerreros"

Vive feliz fuera del área metro

Diane nació en California, se crió en Caguas, y actualmente vive en Arecibo junto con su esposo, el ingeniero Bryan Figueroa. Se mudó a la zona norte de la Isla por motivos de trabajo de su pareja, con quien se casó hace cuatro años, y ahora no quiere volver al área metropolitana de San Juan.

“Me acostumbré superrápido. Viví primero en Vega Baja, y ahí fue el cambio, pero después me encantó la tranquilidad, que no haya tráfico; que cambie la luz y rápido te toquen la bocina, eso es algo que me pone grave cuando estoy en el área metro”, compartió. Lo más cerca que estaría dispuesta a vivir sería en Dorado, o tal vez, cambie de opinión si llegara a ser mamá, porque le gustaría estar cerca de las familias de ambos en Caguas.

Antes quisiera probarse en la actuación, o tal vez en la radio, aunque madrugar no está en sus planes.