El mes de diciembre arranca con una variedad de estrenos en cines y en las diversas plataformas de “streaming”.

Estrenando esta semana, solo en cines, se encuentra la película de acción “Zack: Enfrentamiento Mortal”, el documental puertorriqueño “The Biggest Dream”, sobre el observatorio de Arecibo, y la película biográfica de Raymond Pozo y Miguel Céspedes, “La Vida de los Reyes”, que relata su carrera como comediantes.

Por otro lado, estrenando en la plataforma de Netflix, llega el filme de la directora Jane Campion, “The Power of the Dog”. Adicionalmente, si buscas algo familiar, Disney + contará desde mañana con la cinta animada de “Diary of a Wimpy Kid”. Además, HBO Max ya tiene disponible el documental del músico Kenny G: “Listening to Kenny G”.

Zack: Enfrentamiento Mortal

Joseph Lando regresa a la pantalla grande con una nueva película que promete intriga, suspenso, acción, artes marciales e impresionantes efectos especiales nunca antes vistos en una producción puertorriqueña.

Género: Acción

Elenco: Joseph Lando, Rosina Grosso y Blas Sien Diaz

Estreno: Hoy en cines

The Biggest Dream

El radar de Arecibo estuvo lejos de ser obsoleto, empujó los límites de nuestro conocimiento científico. El documental experimenta el legado, desde la pequeña isla de Puerto Rico hasta las regiones más profundas de la galaxia, del telescopio más poderoso del mundo.

Género: Documental

Elenco: Ing. Francisco Córdova, Bianca Graulau, Abel Méndez

Estreno: Hoy en cines

La Vida de los Reyes

La película relata la carrera de Raymond Pozo y Miguel Céspedes desde su infancia hasta convertirse en las dos principales figuras humorísticas de los últimos años.

Género: Biografía/Comedia

Elenco: Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Jorge Pabón “Molusco” y Alexandra Fuentes

Estreno: Hoy en cines

Benedetta

Una monja del siglo XVII en Italia sufre perturbadoras visiones religiosas y eróticas. Ella es asistida por una compañera y la relación entre las dos mujeres se convierte en una historia de amor romántica.

Género: Biografía/Drama

Elenco: Virginie Efira, Charlotte Rampling y Daphne Patakia

Estreno: Hoy en cines Fine Arts.

Diary of a Wimpy Kid

La cinta animada sigue a Greg Heffley, un niño ambicioso con una imaginación activa y con grandes planes de ser rico y famoso. El problema es que primero tiene que sobrevivir la escuela secundaria.

Género: Cinta familiar

Elenco: Cyrus Arnold, Braxton Baker y Erica Cerra

Estreno: Mañana en Disney +

The Power of the Dog

“The Power of the Dog” cuenta la historia de Phil Burbank, un ranchero que vive aterrorizando a los que lo rodean. La rutina de la vida de Phil cambia completamente cuando su hermano decide casarse y traer a su nueva esposa, Rose, con su hijo Peter, a la granja donde viven.

Género: Western/Drama

Elenco: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons

Estreno: Disponible ya en Netflix

Mixtape

Cuando una niña destruye accidentalmente el mixtape que pertenecía a su madre, se propone rastrear cada una de las oscuras canciones del cassette.

Género: Comedia/Familiar

Elenco: Julie Bowen, Jackson Rathbone, Nick Thune

Estreno: Mañana en Netflix.

Listening to Kenny G

El documental, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto, examina la vida y carrera del instrumentalista más popular de todos los tiempos, Kenny G, y por qué está polarizando a tantos.

Género: Documental/Musical

Elenco: Kenny G y James Gardiner

Estreno: Disponible ya en HBO Max