¡Sigue con su espacio asegurado, y dejó claro por qué!

Dionicio Matos sigue dando de qué hablar al arrasar anoche con su participación en la décima gala de “Objetivo Fama”.

El venezolano logró conseguir uno de los 10 espacios para la etapa semifinal del “reality show” de Telemundo y deleitó al público que dijo presente con su interpretación del tema “Sálome”, éxito del artista puertorriqueño Chayanne.

El concursante demostró ante el público su dominio en el baile, así como el control de su voz con la enérgica canción, provocando que el público, y el panel de jueces, salieran de sus asientos para concederle una ovación.

“¡Perro, perro, perro! Aquí nadie escribió nada, esto es un show!“, aseguró la cantante Cristina Eustace.

El productor Roberto Sueiro felicitó al concursante y aseguró que hizo “lo que le estaba pidiendo a otros

“Incrementaste el grado de la dificultad en los agudos, te fuiste por arriba al final, y no solamente eso, Dio, la energía que irradias es contagiosa, se le mete adentro al público, muestras tu carisma, llegas con fuerza a todas las personas”, resaltó el también abogado. “¿Dabes que te mereces en este momento? ¡SOBERBIO!“, finalizó.

Ana Isabelle, por otro lado, catalogó la participación del concursante de 30 años como “espectacular”. “Crecí con artistas como Luis Fonsi, David Bisbal, y me hacen falta, de verdad. Hacen falta artistas como tú, y yo te quiero ver en la final”, destacó, al tiempo que le concedió un “¡glorioso!”

Dionicio fue uno de los ocho concursantes que continúan en la semifinal del "reality show" de Telemundo. ( Suministrada/Karla de León Colón )

Por otro lado, Iris Chacón, quien fue la jueza invitada de la noche, aseguró que tanto su respiración, como su voz, estuvieron “perfectas” y le concedió un “¡tremendo!"

Además de Dionicio, los concursantes que han pasado a la próxima etapa de la semifinal son Cristian Diana, Vicky Carbonell, Gustavo Muñoz, Ariana Babilonia, Sheila Miranda, Noelyz Vázquez, Yancy Abril y Miguel Ángel Díaz.

Hasta el momento, los concursantes Kevin Dalí, Andrea Rivera y Taishmara Rivera se encuentran en la cuerda floja.