La actriz y directora puertorriqueña Alejandra López suma a su resumé su fichaje para estar al frente de un proyecto de audio de la casa productora Marvel Entertainment, según anunció ella misma en las redes sociales.

La boricua compartió la noticia con gran entusiasmo, aunque pocos detalles, pues no está autorizada para ello.

“Feliz de finalmente anunciar que estoy trabajando en un proyecto de audio para Marvel Entertainment. Muy emocionada de contarles todo al respecto y poder compartir más sobre el proyecto, pero eso es todo lo que puedo decir por ahora. ¡Estén atentos para más información más adelante este año!", escribió.

PUBLICIDAD

Feliz de finalmente anunciar que estoy trabajando en un proyecto de audio para Marvel Entertainment. Muy emocionada de... Posted by Alejandra López on Tuesday, October 20, 2020

El portal CBR.com, asimismo, informó que aún es un misterio el proyecto en el que trabajaría López, pues las próximas producciones ya cuentan con sus respectivos directores. Estas son las películas por estrenar “Black Panther 2”, “Captain Marvel 2”, “Guardians of the Galaxy 3” y “Ant-Man 3”. Aún así, hay otras producciones como “Blade”, “X-Men" y “Fantastic Four”, que aún no tienen directores anunciados.

Aunque ella estableció que se trata de un trabajo de audio, en caso de tratarse de la dirección de un filme, sería la primera puertorriqueña a cargo de una producción de Marvel, y la quinta en la trayectoria de esa casa productora. Previo a ella -según recoge cbr.com- han escogido a las directoras Anna Boden (Captain Marvel), Cate Shortland (Black Widow), Chloé Zhao (Eternals) y Nia DaCosta (Captain Marvel 2).

Cinemascomics, por su parte, juega con la idea de que la egresada del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico pueda estar en los créditos de alguna de las próximas apuestas de Marvel para la plataforma de streaming Disney+.

La creativa de cine cuenta entre sus trabajos la dirección del cortometraje “The Blue Cape”, además de “ADDitude” y “Fulano”.